Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Сколько украинцев выехали за границу из-за войны?

Лубинец отметил, что, по данным УВКБ ООН, более 5,7 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Омбудсмен поблагодарил страны Европы и всего мира за то, что они смогли приютить и помочь украинцам, спасавшимся от войны. Он подчеркнул, что таким образом гражданам удалось вернуть чувство безопасности и человеческого достоинства.

И мы точно знаем, что вернёмся. Восстановим. Обнимем своих. Потому что где бы мы ни были – наш дом всегда там, где Украина,

– написал Лубинец.

Что еще известно об украинцах, выехавших за границу?

Украинские беженцы в ЕС оказали существенное влияние на экономику стран, особенно Польши, где в 2024 году они принесли в бюджет 99 миллиардов злотых.

Украинцы составляют около 66% всех легально трудоустроенных иностранцев в Польше, работая преимущественно в промышленности, транспорте, гостиничном бизнесе и строительстве.

После ослабления ограничений на выезд в ЕС могли отправиться около 400 тысяч молодых украинских мужчин, что вызывает беспокойство в Европе.

В Европе находятся более 4 миллионов украинцев со статусом временной защиты, причем больше всего их в Германии, Польше и Чехии.