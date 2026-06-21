Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Скільки українців виїхали за кордон через війну?

Лубінець зазначив, що за даними УВКБ ООН, понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон через збройну агресію Росії проти України.

Омбудсмен подякував країнам Європи та усього світу за те, що змогли прихистити та допомогти українцям, які тікали від війни. Він наголосив, що таким чином громадянам вдалося повернули відчуття безпеки та людської гідності.

І ми точно знаємо, що повернемося. Відбудуємо. Обіймемо своїх. Бо де б ми не були – наш дім завжди там, де Україна,

– написав Лубінець.

Що ще відомо про українців, які виїхали за кордон?

Українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році.

Українці становлять близько 66% всіх легально працевлаштованих іноземців у Польщі, працюючи переважно у промисловості, транспорті, готельному бізнесі та будівництві.

Після послаблення обмежень на виїзд до ЄС могли вирушити близько 400 тисяч молодих українських чоловіків, що викликає занепокоєння у Європі.

В Європі перебуває понад 4 мільйони українців зі статусом тимчасового захисту, а найбільше їх у Німеччині, Польщі та Чехії.