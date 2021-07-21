Цена удара стихии: во сколько обойдется Германии восстановление после наводнения

Повреждения и разрушения оценили в Федеральном министерстве транспорта. Только на железной дороге убытки достигают 1,3 миллиарда в валюте ЕС.

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600 километров железной дороги – фактически разрушены

Катастрофическая ситуация на примерно 600 километрах железнодорожного полотна – оно либо разрушено, либо полностью смыто. Высокая вода также подтопила немало вокзалов.

Сотни миллионов евро надо потратить, чтобы привести в порядок автодороги. Прежде всего власти планируют обратить внимание на Рейнальд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалию. Здесь нужно восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи. Выход, который видят в министерстве транспорта, сооружение 300 временных мостов.

В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года,

– заявил глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен.

Страхование от катаклизмов может потерпеть крах

Страховщики уверены, если мировое сообщество не сможет достичь целей Парижского климатического саммита, то о страховании от природных катаклизмов можно забыть.

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Кратко об ужасных наводнениях в Германии:

Разрушительные наводнения накрыли Европу в середине июля.

Германия – одна из наиболее пострадавших стран со 160 жертвами стихии.

Также сильно пострадали Швейцария, Бельгия и Нидерланды.

Из-за наводнений прекратили работу и ряд крупных компаний.

21 июля правительство Германии планирует принять пакет финансовой помощи пострадавшим районам.