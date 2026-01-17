Авиаэксперт предположил, сколько "Орешников" еще осталось в России
- Константин Криволап считает, что в России, если и остались ракеты "Орешник", то, возможно, только одна.
- Авиаэксперт отмечает, что "Орешник" менее опасен по сравнению с "Искандером" или "Кинжалом", и возможно, россияне используют его остатки.
Если у россиян и осталась ракета "Орешник", то всего одна. Однако, скорее всего, недавно враг применил что-то из остатков того, каким было это вооружение.
Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу, что у оккупантов не осталось "Орешников" в его чистом виде. Возможно, на Уоткинском заводе еще есть какие-то элементы, двигатели.
Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
Остались ли "Орешники" у россиян?
Константин Криволап отметил, что удар "Искандера" или "Кинжала" значительно мощнее, чем удар "Орешника". Поэтому, по его словам, этому виду вооружения уделяется слишком большое внимание.
Думаю, если осталась у россиян, то, возможно, одна ракета. Я вообще был удивлен, когда эта ракета появилась. Я считал, что их уже не может быть. Это инструмент воздействия на наше сознание. Это ужасное, страшное, но оно не такое не такое опасное, как его пытаются показать,
– сказал он.
Стоит вопрос, есть ли у россиян что-то такое похожее, можно ли переделать, например, "Ярс" или "Тополь". Ведь это не просто отрезать одну ступень ракеты. Нужно изменить там все настройки, программирования. Поэтому это невозможно.
Думаю, что все-таки было применено что-то из остатков "Орешника" в том виде, в котором он еще существовал у россиян. Но мне кажется, что больше такого "Орешника" у них уже нет. Может, еще на Уоткинском заводе какие-то элементы были собраны. Может, там даже есть двигатели. Но чтобы это работало полностью, то мне это не понятно,
– считает авиаэксперт.
Ударит ли Россия "Орешником" по Украине?
Мониторинговые каналы сообщают, что якобы Россия снова может запустить "Орешник" в ближайшее время. Также военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что такая вероятность есть. Была информация об активности врага на полигоне "Капустин Яр". Поэтому в любом случае нужно быть к этому готовыми.
В то же время авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что если будет угроза удара "Орешником", то официальное предупреждение будет размещено на сайте U.S. Embassy in Ukraine. Ведь это фактически запуск межконтинентальной баллистической ракеты, поэтому Россия должна известить США о том, что делает такой выстрел.