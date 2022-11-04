Достаточно ли у ВСУ боеприпасов: Резников рассказал, сколько оружия будет производить Украина

Украине нужно больше оружия, чтобы эффективно противостоять российским оккупантам. Министр Обороны Алексей Резников заявил, что наше государство будет производить больше боеприпасов и самоходных гаубиц.

Международные партнеры не устают помогать нашему государству бороться с врагом, однако и украинское предпринимательство работает на то, чтобы обеспечить армию всем необходимым. В Минобороны заверили, что оружия будут производить на заводах в большем количестве.

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Увеличение производства в течение нескольких месяцев

Много времени на то, чтобы претворить в жизнь план по увеличению производства боеприпасов, нет – именно поэтому этот процесс планируется ускорить в ближайшие несколько месяцев.

У нас сегодня налажено производство снарядов 152, 122 калибров силами "Укроборонпрома" и соответствующими предприятиями, входящими в эту структуру. В вопросе наращивания объемов есть много составляющих. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы, но обязательства уже есть,

– сказал Резников.

Также он отметил, что уже опробовали оружие от украинских предприятий. Боеприпасы продемонстрировали себя в работе хорошо, поэтому их можно скоро использовать на поле боя.

Единственно, что производство снарядов 155 калибра (это боеприпасы образца НАТО – 24 канал) пока в Украине не будут налаживать. Резников заверил, что страны-партнеры будут предоставлять их для ВСУ в достаточном количестве.

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Германия передала нашему государству немало танков Gepard, правда есть проблема с их использованием. Хотя техника мощна и может служить Вооруженным Силам, однако у нас нет нужных 35-миллиметровых пушек для этих танков.

Это потому, что их производит Швейцария, позиционирующая себя "нейтральной страной". Государство просто запретило Берлину передавать Украине свои пушки.

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Однако есть и страны, которые перестают быть условно нейтральными и приобщаются к тому, чтобы украинская армия успешно уничтожала врагов. От Греции впервые с начала полномасштабного наступления в Украине поступила партия бронетехники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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