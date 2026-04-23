Более миллиона единиц: в полиции рассказали, как изменился оборот оружия в Украине во время войны

По состоянию на 1 апреля во владении украинцев находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия и специальных средств. В то же время правоохранители продолжают системно изымать оружие, боеприпасы и взрывчатку из незаконного оборота.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

Какая сейчас ситуация с оборотом оружия?

Иван Выговский пояснил, что точно оценить количество незарегистрированного оружия на руках у населения пока невозможно, однако правоохранители имеют данные по его изъятию.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 – 2026 годах изъято почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переработанного и 2,4 тысячи другого огнестрельного оружия.

Кроме того, правоохранители изъяли 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 миллиона патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

Председатель Нацполиции добавил, что значительная часть так называемых "трофеев" попадает из прифронтовых регионов, и их, в частности, перевозят военные – полиция ежедневно обнаруживает и изымает такое оружие.

Полномасштабная война существенно повлияла на общую криминогенную ситуацию в стране, актуализировав проблематику защиты прав и безопасности граждан,

– подчеркнул он.

Для противодействия незаконному обороту оружия проводятся оперативные закупки, перекрываются каналы сбыта, обеспечивается работа блокпостов во взаимодействии с военными, а также системно изымаются оружие, боеприпасы и взрывчатка.

В то же время Иван Выговский отметил, что оружие, которое выдавали гражданам в первые дни полномасштабной войны для самозащиты, пока не используется для совершения преступлений и, по его словам, хранится именно для обороны.

Легализуют ли оружие в Украине?