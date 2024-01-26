Должен был быть один из крупнейших обменов за время войны, – Юсов о ситуации со сбитым Ил-76
В Украине пытаются выяснить судьбу военнопленных, которых должны были обменять 24 января. Оккупанты заявляют, что те находились на борту самолета Ил-76, сбитого утром под Белгородом.
Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности по обмену, который сорвала Россия, передает 24 Канал.
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Сколько пленных должна была вернуть Украина
По словам Юсова, Россия не впервые прибегает к использованию военнопленных в провокационных действиях против Украины.
Он отказался назвать, какое количество пленных с украинской и российской стороны, должны были обменять 24 января, отметив, что до обмена такие вещи не комментируются.
Это должен был быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны,
– подчеркнул разведчик.
Юбилейный, 50-й обмен, к сожалению, не состоялся.
"Список пленных" от пропагандистов
Ранее Юсова попросили прокомментировать "список пленных", который опубликовали российские пропагандисты. В нем якобы представлены фамилии и имена военных, которые находились на борту сбитого Ил-76.
Разведчик отметил, что этот "список" распространили пропагандисты, а не официальные представительства России, такие как минобороны или гуманитарный штаб.
Поэтому реагировать на этот список означало бы участвовать в роспропаганде. Юсов отметил, что официальные комментарии будут после того, как списки будут сообщены официально.
Падение Ил-76: что известно
- Утром 24 января в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. СМИ писали о том, что он мог перевозить оружие, в том числе ракеты С-300.
- Впрочем, российские минобороны заявили, что на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три российских военнослужащих и пять членов экипажа.
- Пока украинская сторона не может опровергнуть или подтвердить заявление оккупантов. В то же время, в российской версии отмечено несколько пробелов. Во-первых, Москва не предоставила никаких фотографий и видео доказательств гибели украинцев. На видео с места падения не видны останки тел. Также, как отметили в ГУР, в тот день в Белгород доставили только 5 тел, что соответствует числу экипажа Ил-76.
- В разведке выяснили, что на борту Ил-76 должны были лететь российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им это делать.
- Также в ГУР не исключают, что Ил-76 мог перевозить и оружие, и людей. Военнопленные могли использоваться как "живой щит".
- Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что Украина будет настаивать на его международном расследовании.
- Страна – агрессор пытается дискредитировать Украину в глазах мира. В день авиакатастрофы она призвала немедленно созвать Совбез ООН. Впрочем, председательствующая в организации Франция отказала. Заседание прошло на следующий день.