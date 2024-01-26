Должен был быть один из крупнейших обменов за время войны, – Юсов о ситуации со сбитым Ил-76

В Украине пытаются выяснить судьбу военнопленных, которых должны были обменять 24 января. Оккупанты заявляют, что те находились на борту самолета Ил-76, сбитого утром под Белгородом.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности по обмену, который сорвала Россия, передает 24 Канал.

Смотрите также Ил-76 упал под Белгородом: как Украина доставляла российских пленных на обмен

Сколько пленных должна была вернуть Украина

По словам Юсова, Россия не впервые прибегает к использованию военнопленных в провокационных действиях против Украины.

Он отказался назвать, какое количество пленных с украинской и российской стороны, должны были обменять 24 января, отметив, что до обмена такие вещи не комментируются.

Это должен был быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны,

– подчеркнул разведчик.

Юбилейный, 50-й обмен, к сожалению, не состоялся.

"Список пленных" от пропагандистов

Ранее Юсова попросили прокомментировать "список пленных", который опубликовали российские пропагандисты. В нем якобы представлены фамилии и имена военных, которые находились на борту сбитого Ил-76.

Разведчик отметил, что этот "список" распространили пропагандисты, а не официальные представительства России, такие как минобороны или гуманитарный штаб.

Поэтому реагировать на этот список означало бы участвовать в роспропаганде. Юсов отметил, что официальные комментарии будут после того, как списки будут сообщены официально.

Падение Ил-76: что известно