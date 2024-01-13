Пожар в ТРЦ "Космополит": среди пострадавших в Киеве есть ребенок
Источник:Виталий Кличко
Виталий Кличко поделился подробностями пожара в ТРЦ "Космополит". Мэр Киева назвал количество пострадавших и рассказал об их состоянии.
Виталий Кличко сообщил о 3 пострадавших. Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" произошел на 4 этаже.
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Что известно о пострадавших
Городской глава заявил, что пострадавшие обратились за помощью к врачам.
К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит" – женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения,
– сказал Кличко.
Двое взрослых и ребенок получили медицинскую помощь на месте. Они отказались от госпитализации.
Что известно о пожаре
В субботу, 13 января, произошел пожар в детской комнате в ТРЦ "Космополит". Он расположен в Соломенском районе Киева.
Мэр сообщал в 16:23 о том, что экстренные службы выехали на место. Из ТРЦ эвакуировали около 200 человек.
Позже Кличко написал в 18:13, что пожар на 4 этаже уже ликвидировали. Спасатели поделились кадрами с места происшествия.
В Киеве горел ТРЦ "Космополит"/ Фото ГСЧС
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