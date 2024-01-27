Опрос подтверждает: 30% молодых британцев отказались бы воевать в случае нападения на их страну

Опрос выявил, что 38% британцев младше 40 лет отказались бы от службы в вооруженных силах в случае мировой войны. А 30% не взяли бы в руки оружие даже в случае нападения на их родную страну.

Эксперты утверждают, что возрастная категория от 18 до 40 лет, которая традиционно является основой призыва во времена великих войн, сегодня демонстрирует нежелание вступать в армию. Это касается почти каждого третьего молодого британца, согласно данным международной компании YouGov.

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Готовы ли британцы брать оружие в руки

Среди женщин призывного возраста процент отказов от службы такой:

43% не согласились бы служить в случае мировой войны;

35% – отказались бы в случае угрозы Британским островам.

Для мужчин эти показатели, как ни странно, более низкие. Они составляют 32% и 25% соответственно.

Результаты опроса показывают, что 38% молодых людей (и мужчин, и женщин – 24 Канал), в возрасте до 40 лет, отказались бы служить в вооруженных силах в случае мировой войны, а 30% уверяют, что не пошли бы на службу, даже если бы Британии угрожало неизбежное вторжение,

– пишут в YouGov.

Опрос также показал, что большинство населения (72%) считает, что женщины должны проходить срочную службу. Кроме того, 42% выступают за равенство в исполнении воинского долга.

В ответах на вопросы о добровольческой службе, 7% опрошенных заявили, что пошли бы добровольцами в случае мировой войны, а 11% – если бы угроза касалась непосредственно Великобритании.

Относительно призыва без сопротивления. 21% молодых людей заявили, что не будут противодействовать призыву в случае мировой войны, а 23% – в случае нападения на страну.

Данные также свидетельствуют, что мужчины в возрасте 18-40 лет более склонны к добровольческой службе или принятию призыва, чем женщины того же возраста. Собственно, это 39-47% против 19-24%.

Несмотря на это, значительная часть опрошенных считает, что женщины должны иметь ограничения в исполнении определенных ролей в вооруженных силах, в частности, не служить в пехоте.

В целом опрос YouGov был проведен среди 3044 британцев от 18 лет с почти равным распределением между женщинами и мужчинами. Это позволяет оценить общие настроения в обществе по поводу военной службы.

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Контекст: мир должен готовиться