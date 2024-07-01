Планка будет снижена: назвали реальный процент забронированных, который может быть принят

Сейчас украинское законодательство предусматривает, что бронирование работников на период мобилизации и военного положения, не может превышать половины работников штаба. В то же время, в будущем этот процент могут уменьшить.

Об этом рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха.

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На сегодня в законопроектах прописано не более 50% от количества военнообязанных в штате. Но это будет дальше решать Кабмин. Честно вам скажу, я думаю, реалистично, что эта планка будет снижена,

– заявил Дмитрий Наталуха.

Процент забронированных работников уменьшат

Он пояснил, что в комитете обсуждали этот вопрос с Генштабом и Министерством обороны и было решено, что бронирование будет на уровне 30%.

"Для того, чтобы не создавать им дискомфорт, мне кажется, в конечном варианте эта цифра будет что-то ближе к 30%", – отметил депутат.

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Бронирование работников

Правительство внесло изменения в бронирование военнообязанных. В частности, решением Кабмина расширен механизм бронирования по мобилизации на военнообязанных, работающих "на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".