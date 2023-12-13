Сколько профессиональных российских военных смогли уничтожить ВСУ: оперативная сводка от Свитана

На войне в Украине Россия потеряла уже 315 тысяч убитыми и ранеными. Согласно данным, это составляет почти 90% личного состава, который имела агрессорка в начале полномасштабного вторжения. На это указывают рассекреченные доклады американской разведки.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что это реальные показатели.

Важно Россия бьет баллистикой по Киеву: что известно о ЗРК С-400, из которого, вероятно, обстреляли столицу

Потери русской армии

По его словам, можно сказать, что уничтожены все 100%. Ведь те, кто еще остался, тяжело ранены.

В районе 10% смогли выжить. Они уже не воины – без рук, без ног. Забились по углам России и думают "зачем им это было нужно", а также рады, что хотя бы смогли выжить.

Важно понимать, что заходили профессионалы. Что это значит? Приходили русские, которые служили в армии и готовились выполнять определенные боевые задачи. То есть это профессионалы. Теперь практически все они уничтожены,

– подчеркнул Роман Свитан.

"То, что есть сейчас – это стадо, однако оно велико и в этом проблема. Большое стадо кое-как подготовленных военных, которые выполняют локальные задачи – "мясными валами" выдавливать наши войска", – пояснил военный эксперт.

Он добавил, что еще и определенное количество средств поражения российская оборонка до сих пор может производить. Ведь санкции и механизмы, которые могли бы давно ее исключить, – не введены.

Атака по Киеву

В ночь против 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые почти за год. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших, в том числе дети.

Роман Свитан предположил, что российские пусковые установки могут стоять в Брянской и Курской областях. Оттуда они достают по дальности в столицу.



Количество сбитых целей / Фото Воздушные Силы

По словам военного эксперта, боевая часть каждой ракеты имеет, как минимум, вес в пол тонны. Кроме того, при сбивании идет непосредственный кинетический удар по ракете. Соответственно падают более полутонны обломков ракеты и сотни килограммов противоракеты.

"Чем еще опасны баллистические ракеты? Не всегда успевает сработать сигнал воздушной тревоги. Соответственно люди попадают под обломки ракет и противоракет", – добавил Свитан.

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