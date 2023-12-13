В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що це реальні показники.
Важливо Росія б'є балістикою по Києву: що відомо про ЗРК С-400 з якого, ймовірно, обстріляли столицю
Втрати російської армії
За його словами, можна сказати, що знищено всі 100%. Адже ті, хто ще залишився, – тяжко поранені.
В межах 10% змогло вижити. Вони вже не вояки – без рук, без ніг. Забилися по кутках Росії й думають "навіщо їм це було потрібно", а також раді, що хоча б змогли вижити.
Важливо розуміти, що заходили професіонали. Що це значить? Заходили росіяни, які служили в армії й готувалися виконувати певні бойові задачі. Тобто це професіонали. Тепер практично всі вони знищені,
– наголосив Роман Світан.
"Те, що є зараз – це стадо, проте воно велике й в цьому проблема. Велике стадо абияк підготовлених військових, які виконують локальні задачі – "мʼясними валами" видавлювати наші війська", – пояснив військовий експерт.
Він додав, що ще й певну кількість засобів ураження російська оборонка досі може виробляти. Адже ті санкції та механізми, які могли б давно її виключити, – не введені.
Атака по Києву
У ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти.
Роман Світан припустив, що російські пускові установки можуть стояти в Брянській та в Курській областях. Звідти вони дістають по дальності до столиці.
Кількість збитих цілей / Фото Повітряні Сили
За словами військового експерта, бойова частина кожної ракети має, як мінімум, вагу у пів тонни. Крім того, під час збивання йде безпосередній кінетичний удар по ракеті. Відповідно падають понад пів тонни уламків ракети й ще сотні кілограмів протиракети.
"Чим ще небезпечні балістичні ракети? Не завжди встигає спрацювати сигнал повітряної тривоги. Відповідно люди потрапляють під уламки ракет та протиракет", – додав Світан.
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