Резников начал подсчет уничтоженных российских "Кинжалов": сколько их еще у врага

Российские военные во время массированной атаки 16 мая выпустили по Украине сразу 16 аэробалистических ракет типа "Кинжал". Ни одна из смертоносных ракет оккупантов не достигла цели.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отреагировал на очередной невероятный успех украинских воздушных сил. Кроме шести Х-47М2 "Кинжал", наши защитники неба сбили еще 12 других российских ракет

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Украинские военные "минуснули" уже 7 "Кинжалов"

Ночью 16 мая силы ПВО Украины уже второй раз сбили "Кинжал", о котором в России говорят, что у него якобы нет никакого аналога в мире. Резников намекает, что скоро этих ракет не будет и в России.

Дело в том, что у России есть ограниченные запасы "Кинжалов". Из сообщения Резникова можно сделать вывод, что враг недавно имел 80 таких ракет, из которых 7 уже потерял.

В частности, один российский "Кинжал" наши воины сбили 4 мая и еще 6 – 16 мая. Следовательно, в России остается еще 73 "Кинжала".

У российских террористов нет шансов возобладать над Украиной. Их оружие можно и нужно противостоять западному. Благодарим наших военнослужащих ВВС и наших государств-партнеров, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой. Давайте побеждать вместе!,

– подчеркнул Резников.

Что известно об изготовлении "Кинжалов"

Ракета "Кинжал" – высокотехнологичная и сложная в изготовлении, стоимость которой составляет от 10 миллионов долларов. Изготовление ракеты усложняют и санкции против России, хотя Кремль научился их обходить.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что россияне могут производить один или два "Кинжала" за месяц.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в марте 2023 заявил, что Россия имеет около 40 ракет типа "Кинжал".

В Украине неоднократно отмечали, что ракетные запасы России критически низки.

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