Зеленский назвал количество ракет и бомб, которые Россия выпустила по Украине за неделю
Источник:Владимир Зеленский
Россия продолжает наносить уларов по мирным украинским городам. Владимир Зеленский сказал, сколько воздушных целей враг запустил по Украине.
Президент Украины подчеркнул, что ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. По его словам, это сознательный террор врага против наших людей.
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Украине нужны средства ПВО
Украинский лидер рассказал, что за эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет различных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов различных типов.
Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору,
– подчеркнул он.
Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что наше государство нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Кроме этого, он также выразил благодарность всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас.
В частности, ночью на 20 октября Россия запустила по Украине 49 ударных дронов и 2 ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили 31 "Шахед".