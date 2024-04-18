Сколько "Кинжалов" имеет Россия: в ГУР назвали ориентировочные данные

Россия экономит "Кинжалы" во время ракетных атак по Украине. Дело в том, что сейчас на вооружении врага, вероятно, менее сотни таких ракет.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для материала 24 Канала рассказал, сколько "Кинжалов" может быть у России на вооружении и в каких темпах враг производит эти ракеты.

Смотрите также Украина имеет ЗРК SAMP/T, что может поражать "Кинжалы": сбивал ли комплекс смертоносную ракету

Сколько "Кинжалов" имеет Россия

Черняк заявил, что по состоянию на начало апреля, по оценкам разведки, на вооружении у России могут находиться около 80 "Кинжалов".

Он также сообщил, что Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.

В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россияне – 24 Канал),

– сказал Черник.

Учитывая данные ГУР, можно сделать вывод, что за предыдущие 4 месяца Россия использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.

Также Андрей Черняк ранее информировал, что во время массированных ударов по энергетике Украины россияне использовали ракеты, изготовленные в последнее время.

Сколько "Кинжалов" выпустила Россия по Украине от начала полномасштабного вторжения

Андрей Черняк сказал, что по состоянию на начало апреля 2024 года от начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по территории Украины более 80 "Кинжалов".

Последний раз враг атаковал "Кинжалами" 11 апреля – тогда враг выпустил 6 таких ракет. Под ударом оказалась Львовская область. Всего тогда Россия использовала 82 воздушных средства различных типов для ударов по разным городам страны.

Накануне, 8 апреля, Андрей Черняк рассказывал, что у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.