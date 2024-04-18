Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для матеріалу 24 Каналу розповів, скільки "Кинджалів" може бути в Росії на озброєнні й у яких темпах ворог виробляє ці ракети.

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Скільки "Кинджалів" має Росія

Черняк заявив, що станом на початок квітня, за оцінками розвідки, на озброєнні у Росії можуть перебувати близько 80 "Кинджалів".

Він також повідомив, що Росія щомісячно виготовляє лише кілька одиниць цих ракет.

У середньому 4 – 5 ракет на місяць (виробляють росіяни – 24 Канал),

– сказав Черник.

Зважаючи на дані ГУР, можна зробити висновок, що за попередні 4 місяці Росія використала понад половину "Кинджалів" від теперішнього запасу.

Також Андрій Черняк раніше інформував, що під час масованих ударів по енергетиці України росіяни використовували ракети, виготовлені останнім часом.

Скільки "Кинджалів" випустила Росія по Україні від початку повномасштабного вторгнення

Андрій Черняк сказав, що станом на початок квітня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по території України більш ніж 80 "Кинджалів".

Востаннє ворог атакував "Кинджалами" 11 квітня – тоді ворог випустив 6 таких ракет. Під ударом опинилася Львівська область. Загалом тоді Росія використала 82 повітряних засоби різних типів для ударів по різних містах країни.

Напередодні, 8 квітня, Андрій Черняк розповідав, що у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.