Авиация готова к применению: сколько ракет накопили россияне

Россия накапливает ракеты для осуществления нескольких масштабных ударов в течение зимы. Цель – энергетические объекты, в частности распределительные мощности АЭС. Врагу уже удалось накопить около 117 ракет Х-101.

Их вполне может хватить на 2 массированных обстрела. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, отметив, что 11 ноября враг провел имитационные тренировки с использованием истребителей МиГ и бомбардировщиков Ту.

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О количестве накопленных ракет

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия накопила около 117 ракет Х-101. Их хватит на два массированных обстрела.

Последний раз враг масштабно атаковал Украину 2 месяца назад. В течение этого времени россияне использовали дешевые "Шахеды" для ударов по объектам энергетики на Сумщине, Житомирщине и не только.

Беспилотники эффективны только для террора мирных жителей. Из-за санкций и определенных проблем в ВПК россияне медленно производят ракеты. Поэтому путем применения "Шахедов" пытаются их накопить на аэродромах стратегической авиации, которая уже готова к запуску Х-101 и других ракет.

О подготовке к массированному удару

Учитывая то, что массированных обстрелов не было более 2 месяцев, россияне 11 ноября проводили имитационные тренировки. То есть полностью отрабатывали элемент нанесения масштабного ракетного удара с использованием истребителей МиГ-31К і бомбардировщиков Ту-95.

Провели имитацию обстрела, демонстрируя, что уже все есть для нанесения ударов по украинской инфраструктуре и, к сожалению, террора гражданского населения,

– отметил Коваленко.

Россияне накапливают ракеты с целью осуществления нескольких массированных ракетных обстрелов в течение зимы. Основная цель – энергетика, в частности распределительные мощности атомных электростанций.

Это большая угроза. Нужно акцентировать внимание международного сообщества именно на этой угрозе. Причем активно. Так или иначе это война с гражданскими людьми. Энергетика – это не экономика войны, это больше экономика гражданского сектора,

– отметил он.

О разговоре Трампа и Путина

Руководитель ЦПИ обратил внимание на интересную деталь. За сутки до имитационной атаки, издание The Washington Post написало о якобы разговоре Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который уже опровергли.

Но в нем говорилось о том, что Трамп якобы просил Путина не делать эскалации. Довольно странное совпадение: выходит статья, а под утро взлетает российская стратегическая авиация. Враг хотел продемонстрировать, мол, "Россия не будет никого слушать". Происходит повышение ставок, одновременно параллельно опровергается факт самого разговора.

"Я не исключаю, что россияне сами могли вбросить такую дезинформацию в западные медиа. Они очень давно умеют это делать в выгодный момент, повышая ставки или манипулируя той, или иной информацией для влияния как на западные элиты, так и украинское общество и власть. У них есть сеть лоббистов в США, которую они регулярно используют", – резюмировал Андрей Коваленко.