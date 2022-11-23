Какие ракеты может производить Россия и чем бьют по украинским городам: объяснение эксперта

Россия преимущественно экономит свои ракетные средства для подготовки массированных атак по Украине. В то же время оккупанты все еще могут восстанавливать свои запасы по конкретным видам ракет.

Концентрированное использование для ударов определенных ракетных средств может свидетельствовать о форсированном истощении запасов. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Обратите внимание "В России проблема с вооружением": Клочок назвал убедительные аргументы

"Запасы иссякают"

Эксперт отметил, что на сегодня есть основания полагать, что Россия все еще может производить ракеты Х-101, которые она конструировала в течение года уже во время санкций.

Некоторые из уцелевших Х-101, которые удается сбивать нашим военным, могли производить уже после введения санкций. В общем, это единственные ракеты, которые Россия может производить в определенном количестве. Есть основания полагать, что оккупанты могут производить не более 15–20 таких ракет в месяц. То есть это мощности, которые они могут закрывать,

– объяснил специалист.

По его словам, такое количество не столь велико, потому что, чтобы применять эти ракеты, нужно определенное количество арсенала оставлять на складах – хотя бы 10 процентов от того, что может быть.

"Потому что появляющиеся Х-101, которые произвели в этом году, свидетельствует, что запасы иссякают. Они вкладывают усилия на те производства, которые еще могут работать и могут использовать. Поэтому если производить по 20 ракет в месяц, мы понимаем, что для проведения масштабных атак этого будет просто недостаточно", – добавил обозреватель.

По его мнению, несмотря на то, что такое производство есть и оно работает, важно знать количество ракет, которые может изготовить Россия для оценки рисков.

Может ли Россия продолжать производить ракеты для нужд в войне против Украины: смотрите видео

Возможности для атак уменьшаются

Аналитик заверил, что оккупанты имеют возможности для нормального обеспечения логистики своих ракет. Подтверждением тому может быть то, что они делают одну – две недели паузы между массированными обстрелами.

Это как раз делается для того, чтобы подвезти соответствующие запасы ракет, в частности, в Саратовскую область на авиабазу "Энгельс". Оттуда взлетают российские бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 и уже двигаясь на Каспий, оттуда делают залпы по территории Украины, или из Ростовской области – из Волгодонска,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, в последнее время Россия обстреливала территорию Украины старыми ракетами из советских запасов, таких как Х-555, Х-55, противокорабельными Х-31, Х-29 и так далее.

"Сейчас вышеперечисленные ракеты почти не применяют, как и "Искандеры", которых осталось очень мало. Так же – Х-255. В то же время делают ставку на Х-101 сейчас и это значит, что их производство как-то тлеет и работает, то есть есть возможность пополнять запасы", – заметил эксперт.

Читайте также Защитят ли Украину системы Patriot, если Польша разместит их на границе: предположение эксперта

По его мнению, остальные ракеты, которые, скорее всего, заканчиваются, и на складах осталось очень мало, их уже не используют, а преимущественно берегут.

"Это означает, что количество и номенклатура тех ракет, которыми Россия могла обстреливать территорию Украины раньше, сокращается и это заметно. Да, украинцы в полной мере этого не испытывают из-за атак и воздушных тревог. Но если посмотреть комплексно, то возможностей для атак будет становиться все меньше", – резюмировал специалист.

Вас также может заинтересовать – сколько у России осталось ракет для продолжения обстрелов: смотрите видео

Ракетные атаки по Украине: что известно