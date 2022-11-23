Концентроване використання для ударів певних ракетних засобів може свідчити про форсоване вичерпання запасів. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Запаси вичерпуються"

Експерт зазначив, що на сьогодні є підстави вважати, що Росія все ще може виготовляти ракети Х-101, які вона конструювала впродовж року уже під час санкцій.

Деякі з вцілілих Х-101, які вдається збивати нашим військовим, могли виробляти вже після запровадження санкцій. Загалом це єдині ракети, які Росія може виробляти у певній кількості. Є підстави вважати, що окупанти можуть виробляти не більше 15 – 20 таких ракет на місяць. Тобто це потужності, які вони можуть закривати,

– пояснив фахівець.

За його словами, така кількість не велика, тому що щоб застосовувати ці ракети, потрібно певну кількість арсеналу залишати на складах – бодай 10 відсотків від того, що може бути.

"Тому те, що з'являються Х-101, які виробили цього року, свідчить, що запаси вичерпуються. Вони роблять зусилля на ті виробництва, які ще можуть виробити й можуть застосувати. Тому якщо виробляти по 20 ракет на місяць, ми розуміємо, що для проведення масштабних атак цього буде просто недостатньо", – додав оглядач.

На його думку, попри те, що таке виробництво є і воно працює, важливо знати кількість ракет, які може виробити Росія, щоб оцінити ризики.

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Можливості для атак зменшуються

Аналітик запевнив, що окупанти мають можливості для нормального забезпечення логістики своїх ракет. Підтвердженням тому може бути те, що вони роблять один – два тижні паузи між масованими обстрілами.

Це якраз робиться для того, щоб підвезти відповідні запаси ракет, зокрема у Саратовську область на авіабазу "Енгельс". Звідти злітають російські бомбардувальники Ту-95 або Ту-160 і вже рухаючись на Каспій, звідти роблять залпи по території України, або з Ростовської області – з Волгодонська,

– наголосив Мусієнко.

З його слів, останнім часом Росія обстрілювала територію України старими ракетами із радянських запасів, як-от Х-555, Х-55, протикорабельними Х-31, Х-29 тощо.

"Зараз вищеперелічених ракет майже не застосовують, як і "Іскандери", яких залишилося дуже мало. Так само – Х-255. Водночас роблять ставку на Х-101 зараз і це означає, що їх виробництво якось жевріє й працює, тобто є бодай можливість поповнювати запаси", – зауважив експерт.

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На його думку, решту ракет, які, найімовірніше, вичерпуються, і на складах залишилося дуже мало, уже не використовують, а переважно бережуть.

"Це означає, що кількість і номенклатура тих ракет, якими Росія могла обстрілювати територію України раніше, скорочується і це помітно. Так, українці повною мірою цього не відчувають через атаки й повітряні тривоги. Але якщо подивитися комплексно, то можливостей для атак ставатиме все менше", – резюмував фахівець.

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