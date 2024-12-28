В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет Россия способна изготавливать ежемесячно

Андрей Юсов рассказал, что производство российских ракет остается критически зависимым от импортных компонентов. Несмотря на это Россия может производить более 100 дальнобойных ракет различных типов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире "Новости.LIVE". В то же время общий арсенал России сейчас составляет более 1400 ракет.

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Сколько ракет может производить Россия

По словам Юсова, Россия ежемесячно может изготовить:

40 – 50 ракет типа "Искандер";

30 – 50 ракет "Калибр";

около 50 ракет Х-101.

Юсов подчеркнул, что изготовление этих ракет сильно зависит от импортных компонентов. Поэтому строгое соблюдение санкционного контроля является ключевым для ограничения военных возможностей страны-агрессора.

Думать, что по состоянию на вчера закончился ракетный потенциал или запас у врага, нет, это не так, поэтому к каждой тревоге надо относиться ответственно. Силы безопасности и обороны работают над отражением в том числе и воздушных атак, и воздушных угроз,

– отметил представитель ГУР

Кроме того, по оценкам ГУР, на сегодня арсенал России насчитывает примерно 1 400 дальнобойных ракет.

Сколько у России есть ракет разных типов: