До 100 летательных аппаратов: полковник ВСУ допускает несколько волн массированных атак России

Вооруженные Силы Украины взяли на вооружение еще 7 новых дронов. Впрочем, для российских стратегических бомбардировщиков это не станет серьезной проблемой.

Так, бомбардировщики могут уйти из зоны поражения вглубь на несколько тысяч километров, то есть для них это только увеличение продолжительности полета. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Сколько ракет Россия может использовать для новой атаки

По его мнению, относительно атак с использованием стратегических бомбардировщиков проблем у россиян не будет. В то же время, может измениться сама схема поставки и подготовки ракет. Это может затянуть время, но максимум на неделю.

Если Россия будет продолжать обстрелы из стратегических бомбардировщиков Ту-95, то может организовать еще около 50 – 60 ракет. Кроме того, оккупанты могут обстреливать Украину ракетами морского базирования типа "Калибр", около 20 – 30 единиц.

К тому же страна-агрессор может привлечь к атаке ОТРК "Искандер", которые в основном базируются сейчас на территории Беларуси. А также иранские дроны-камикадзе "Shahed 136".

Россияне еще могут организовать несколько волн (массированных атак – 24 канал) с общим количеством летательных аппаратов около сотни, примерно такого же уровня, как была последняя,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что это без ракет, которые были уничтожены на местах базирования после ударов по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево".

Свитан предположил, сколько ракет Россия может использовать для атаки: смотрите видео

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