Россия имеет в запасе сотни ракет: в ГУР назвали количество и их типы

Россия имеет в запасе более 800 ракет разных типов. В ноябре прошлого года враг имел примерно такие же запасы вооружения, что свидетельствует о том, что оккупантам удалось наладить производство.

Об этом заявил представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий в коментарии "РБК-Украина". Он также рассказал, сколько ракет смогла изготовить Россия в октябре 2023 года.

Важно Несмотря на санкции, как России удается продолжать собирать новые ракеты.

Сколько ракет в запасе имеет Россия

По словам Скибицкого, сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Радиус их действия около 350 километров. Среди них (цифры приведены ниже являются приблизительными, ведь враг официально не сообщает, что имеет на вооружении):

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов";

150 ракет Х-22/Х-32.

Как отметили в разведке, такое же количество ракет у России было и в прошлом году. Скибицкий заявил, что это говорит о том, что враг смог наладить производство. Более того, оккупантам также удается поддерживать запасы на достаточном уровне. Впрочем, враг не может использовать все имеющиеся ракеты, ведь у России должно быть около 30% запаса.

Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут – минимум 30% должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата – тогда снова кто-то улетит с должности,

– заявил Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что в этом году противнику будет труднее достичь желаемого результата оставить украинцев во тьме, ведь наша страна также готовилась к возможным ракетным атакам.

Только в октябре Россия изготовила более 100 ракет

Скибицкий также сообщил, что в течение октября 2023 года оккупанты изготовили около 115 ракет разных типов. Среди них:

20 "Калибров";

около 40 ракет типа Х-101;

более 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К";

4 "Кинжалы".

Враг также работает над модернизацией ракет типа Х-22. По словам Скибицкого, россияне перерабатывают ракеты на Х-32. Впрочем, говорится о небольших объемах изготовления – около 9 ракет в месяц. Также противник усовершенствует ракеты "Оникс", чтобы чаще применять их для атак по наземным объектам.