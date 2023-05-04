Враг увеличил количество ракетоносителей в море: Гуменюк предупредила о возможных новых атаках

Как известно, россияне тяготеют к сакральности дат. Поэтому очевидно, что накануне 9 мая оккупанты увеличат количество обстрелов Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море.

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По Украине – высокая угроза новых ударов

Гуменюк прокомментировала ночные обстрелы Украины. Спикер рассказала, что с направления Азовского моря россияне запустили 15 дронов, из них – 12 уничтожили силы ПВО.

На данный момент корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 кораблей, а количество ракетоносителей увеличено до 4 единиц.

Гуменюк уточнила, что все они надводные. Соответственно, 32 ракеты типа "Калибр" готовы к использованию.

Надо отдавать себе отчет, что враг будет продолжать давление. Опять-таки возвращаемся к сакральности – они тяготеют к дате 9 мая. Они пытаются давить максимально,

– подчеркнула спикер.

Кроме того, она добавила, что враг напуган разрекламированным контрнаступлением ВСУ, поэтому оккупанты пытаются наносить удары на опережение.

Гуменюк подчеркнула, что сигналы воздушной тревоги сегодня могут раздаваться чаще. Следовательно, украинцам нужно быть осторожными и следить за оперативными сообщениями от командования.

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