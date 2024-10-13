"Калибры" в очередной раз нацелены на Украину: сколько ракетоносителей сейчас находится в Черном море

Враг продолжает держать в акватории Черного моря носители крылатых ракет типа "Калибр". По состоянию на воскресенье, 13 октября, Россия удерживает там 2 таких вражеских корабля.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Ракетоносители в море

В Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. Также в Военно-морских силах сообщили, что в Средиземном море есть 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 0 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.



Сколько ракетоносителей России в море / Инфографика Военно-морских сил ВСУ