Сколько ракет Россия может максимально выпустить по Украине: оценка Воздушных сил

В Воздушных силах было предположено, сколько максимально ракет может выпустить Россия при массированной атаке. Там подчеркнули, что враг использует для атак ракеты морского, воздушного, наземного базирования.

Всё зависит от того, сколько будет в готовности именно носителей. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. 24 Канал.

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Как действует враг при массированной атаке: объяснение Воздушных сил

"Россияне используют для атак Украины ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Воздушное базирование это самолеты Ту-95, Ту-160. Они могут взлететь в достаточном количестве", – сказал Игнат.

По его словам, как правило, россияне могут выпускать 50 – 70 ракет при массированных больших ударах.

Один самолет (Ту-95) может нести 8 ракет. Однако обычно они носят меньше, берут половину. Но берут большее количество самолетов, что мы наблюдали,

– отметил Игнат.

Спикер отметил, что враг при атаке применяет одну четвертую "Калибров", а три четвертых – это ракеты воздушного базирования при массированных ударах.

"Дальше берут ракеты С-300, возможно баллистические ракеты. Согласно тому, сколько они применят носителей и сколько им ракет будет не жалко выбросить. Потому что они выбросили огромное количество, стратегический запас по нашей энергетической инфраструктуре и не достигли желаемого результата", – объясняет Игнат.

Также Игнат добавил, что сейчас в России уже достают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать.

"Возможно, это удешевит производство, а возможно просто есть определенный материал, из которого они будут его производить", – подытожил Игнат.

Ночная атака дронами