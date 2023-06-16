На "концерт Кобзона" выдали еще около 600 билетов: потери врага по состоянию на 16 июня

ВСУ продолжают делать все возможное, чтобы статистика потерь врага росла с каждым днем. Только за минувшие сутки удалось "отминусовать" 590 оккупантов.

И это только верхушка айсберга. В течение более года полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – ликвидировали 218 500 военных так называемой "второй армии мира". Следует понимать, что реальные потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать "двухсотых" в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Уничтожены не только несколько сот тысяч россиян. Кроме того, в металлолом превратили очень много техники. Речь идет о тысячах танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Боевые вылеты больше не смогут совершать сотни самолетов и вертолетов. А еще на дне Черного моря продолжает лежать крейсер "Москва". Это самая дорогая потеря врага с самого начала полномасштабного вторжения.

танков – 3 965;

боевых бронированных машин – 7 683;

артиллерийских систем – 3 812;

РСЗО – 606;

средств ПВО – 364;

самолетов – 314;

вертолетов – 301;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 357;

крылатых ракет – 1 199;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 519;

специальной техники – 519.



Статистика потерь врага по состоянию на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ также отметили, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, ЗРК С-300, 4 района скопления личного состава и военной техники оккупантов, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.