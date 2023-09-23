Внутри пусто: как россияне в Мариуполе пытаются скрыть следы своих военных преступлений

Временно оккупирован Мариуполь и районные центры в ужасающем состоянии. Сейчас люди преимущественно живут в окрестностях города. В то же время россияне имитируют активное восстановление Мариуполя.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что оккупанты пытаются скрыть последствия своих страшных преступлений.

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Фейковое восстановление

Оккупанты научились наводить "марафет" в городе. Россияне красят фасады домов, а внутри оставляют все как было.

В центре города вокруг площади Свободы целый квартал сожженных домов. Все их видели. Сейчас эти дома снаружи "приводят в порядок", а внутри остается пепелище. Окна вставляют. Делают это для того, чтобы было ощущение, будто все отремонтировано,

– отметил Андрющенко.

Однако вечером ложь россиян легко разоблачить. Ведь свет в домах не включается, там сплошная тьма. Таким образом, захватчики пытаются скрыть последствия своих преступлений и не только от мира, но и от россиян.

Там пошла история с ипотечным строительством. Россияне пытаются построить 10 многоэтажных домов и продать их в ипотеку. И для того, чтобы их кто-то приобрел, показывают картинки с "путинскими деревнями", а на самом деле руины,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

В оккупированном городе осталось около 80 тысяч украинцев, а незаконно приехавших россиян уже примерно 55 тысяч.

"Если к Новому году фронт не приблизится к Мариуполю, то Новый год будем встречать 50 на 50", – отметил Андрющенко.

Вместо детского сада захватчики обустраивают жилье для россиян / Фото: Петр Андрющенко

Потери безумные

В Мариуполь с фронта российские захватчики начали массово свозить "трехсотых". В городе закрывают больницы для гражданских.

Есть определенные нюансы,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Мариуполь почти крайняя точка, куда можно довезти подбитых россиян, чтобы они выжили, если солдат везут из Запорожского направления. По дороге есть Мелитополь, Токмак, Бердянск, Мангуш и т.д. и каждый из населенных пунктов имеет больницу. То есть настолько в тех городах переполнены больницы, что они тянут вплоть до Мариуполя.

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