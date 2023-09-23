Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що окупанти намагаються приховати наслідки своїх страшних злочинів.

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Фейкова відбудова

Окупанти навчилися наводити "марафет" у місті. Росіяни фарбують фасади будинків, а всередині залишають все як було.

У центрі міста навколо площі Свободи цілий квартал спалених будинків. Всі їх бачили. Зараз ці будинки ззовні "приводять до ладу", а всередині залишається попелище. Вікна вставляють. Роблять це для того, щоб було відчуття нібито все відремонтовано,

– зазначив Андрющенко.

Однак ввечері брехню росіян легко викрити. Адже світло в будинках не вмикається, там суцільна темрява. У такий спосіб загарбники намагаються приховати наслідки своїх злочинів й не тільки від світу, а й від росіян.

Там пішла історія з іпотечним будівництвом. Росіяни намагаються побудувати 10 багатоповерхових будинків й продати їх в іпотеку. Й для того, аби їх хтось придбав, показують картинки з "путінськими дірєвнями", а насправді руїни,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

В окупованому місті залишилося близько 80 тисяч українців, а росіян, які незаконно приїхали, вже приблизно 55 тисяч.

"Якщо до Нового року фронт не наблизиться до Маріуполя, то Новий рік будемо зустрічати 50 на 50", – зауважив Андрющенко.

Замість дитячого садка загарбники облаштовують житло для росіян / Фото: Петро Андрющенко

Втрати шалені

До Маріуполя з фронту російські загарбники почали масово звозити "трьохсотих". У місті закривають лікарні для цивільних.

Є певні нюанси,

– додав радник міського голови Маріуполя.

Маріуполь майже крайня точка, куди можна довезти підбитих росіян, щоб вони вижили, якщо солдатів везуть з Запорізького напрямку. По дорозі є Мелітополь, Токмак, Бердянськ, Мангуш тощо і кожен з населених пунктів має лікарню. Тобто настільки у тих містах переповнені лікарні, що вони їх тягнуть аж до Маріуполя.

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