Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що окупанти намагаються приховати наслідки своїх страшних злочинів.
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Фейкова відбудова
Окупанти навчилися наводити "марафет" у місті. Росіяни фарбують фасади будинків, а всередині залишають все як було.
У центрі міста навколо площі Свободи цілий квартал спалених будинків. Всі їх бачили. Зараз ці будинки ззовні "приводять до ладу", а всередині залишається попелище. Вікна вставляють. Роблять це для того, щоб було відчуття нібито все відремонтовано,
– зазначив Андрющенко.
Однак ввечері брехню росіян легко викрити. Адже світло в будинках не вмикається, там суцільна темрява. У такий спосіб загарбники намагаються приховати наслідки своїх злочинів й не тільки від світу, а й від росіян.
Там пішла історія з іпотечним будівництвом. Росіяни намагаються побудувати 10 багатоповерхових будинків й продати їх в іпотеку. Й для того, аби їх хтось придбав, показують картинки з "путінськими дірєвнями", а насправді руїни,
– сказав радник міського голови Маріуполя.
В окупованому місті залишилося близько 80 тисяч українців, а росіян, які незаконно приїхали, вже приблизно 55 тисяч.
"Якщо до Нового року фронт не наблизиться до Маріуполя, то Новий рік будемо зустрічати 50 на 50", – зауважив Андрющенко.
Замість дитячого садка загарбники облаштовують житло для росіян / Фото: Петро Андрющенко
Втрати шалені
До Маріуполя з фронту російські загарбники почали масово звозити "трьохсотих". У місті закривають лікарні для цивільних.
Є певні нюанси,
– додав радник міського голови Маріуполя.
Маріуполь майже крайня точка, куди можна довезти підбитих росіян, щоб вони вижили, якщо солдатів везуть з Запорізького напрямку. По дорозі є Мелітополь, Токмак, Бердянськ, Мангуш тощо і кожен з населених пунктів має лікарню. Тобто настільки у тих містах переповнені лікарні, що вони їх тягнуть аж до Маріуполя.
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Ситуація у Маріуполі: останні новини
- В окупованому Маріуполі "раптової зупинки серця померли" відразу 11 російських військових. Їхню смерть підтвердив ворожий генштаб та так зване "МВС" проросійських бойовиків у Донецьку.
- В Маріуполі підрозділи кадировців базуються на території металургійного комбінату імені Ілліча. Території заводу дуже замінована. Днями один з окупантів підірвався на міні на території заводу.
- Партизани руху "Атеш" зафіксували перекидання резервів окупантів через Маріуполь. Ворог переміщує резервні танки та вантажівки: "Урали", "КАМАЗи", а також Т-72.