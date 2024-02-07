Готовятся к затяжным боям: опросы показали, сколько жителей России поддерживают войну
Жители России демонстрируют стабильно высокую поддержку вторжения в Украину с февраля 2022 года. Однако лишь треть среди опрошенных готова взять на себя моральную ответственность за смерти мирных украинцев.
Среди россиян растет поддержка войны против Украины. Об этом говорится в опросе "Левада-центра", сообщает 24 Канал.
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Что говорит статистика
77% опрошенных респондентов поддерживают войну против Украины, 16% – не поддерживают, и еще 8% затрудняются с ответом.
Стоит добавить, что 64% жителей России не поддерживают мнение, что Россия допустила ошибку, начав войну против Украины. Этот показатель продолжает плавно расти и по сравнению с сентябрем прошлого года, он вырос на 6%.
Также жители России морально готовятся к долговременной войне. 45% опрошенных считают, что военные действия продлятся более года, а еще 23% называют срок от полугода до года.
Как россияне относятся к войне и мирному решению конфликта
Среди опрошенных только треть считает, что мирные жители России также несут моральную ответственность за гибель украинцев и разрушения в Украине (10% – безусловно несут, 21% – несут в определенной степени), противоположной позиции придерживаются 62% опрошенных россиян.
66% граждан России согласны с тем, что Россия платит слишком высокую цену в войне против Украины. Отметим, что чаще всего с этим утверждением россияне соглашались в июле 2023 (тогда в сумме было 82%).
В то же время в победу России верят 77% опрошенных. Такие результаты подобны настроениям россиян в мае 2022 года.
Впрочем, доля сторонников перехода к мирным переговорам больше, чем тех, кто выступает за продолжение военных действий: 52% против 40%.
"Левада-центр" опросила 1606 человек с 14 по 20 декабря 2023 года и 1621 человека с 25 по 31 января 2024 года. Исследование проводилось на дому путем личного интервью. По результатам опроса возможны погрешности, но они не превышают 3,4%.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
- Черноморский флот России потерял катер "Ивановец", который оценивается примерно в 60 – 70 миллионов долларов, и это еще не учитывая потерь боекомплекта и личного состава. Это событие особенно важно, поскольку это был один из трех катеров такого типа.
- Пропагандист Владимир Соловьев неожиданно признал превосходство западного оружия над российским. Он также подтвердил высокий военный потенциал Европы и отметил, что России есть чему научиться в смысле высокоточности. В завершение он выразил сомнения относительно эффективности артиллерии оккупантов.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечает, что Россия вливает огромные деньги в войну против Украины. На другие сферы средств выделяют значительно меньше. Поэтому и участились сообщения о различных проблемах с инфраструктурой. В российских населенных пунктах часто исчезает свет, трескают трубы и тому подобное.