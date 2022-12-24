Сколько россиян поддерживают войну против Украины: свежий опрос

Отношение россиян к войне против Украины практически не меняется. По состоянию на 24 декабря 71% граждан государства-агрессора поддерживают войну, а фактически – геноцид украинского народа.

Русские – большие патриоты и сторонники войны, когда она не касается их лично. Они подтвердили это утверждение массовыми побегами за границу после объявления "частичной мобилизации".

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Как россияне относятся к войне

Отношение граждан государства-агрессора к войне проверили русские социологи. Интересно, что на 10 месяце войны россияне начали меньше за ней следить. В то же время уровень поддержки войны упал на 1%.

Кстати, 50% россиян хотят, чтобы Кремль начал с Украиной мирные переговоры. В августе за такую идею выступали 44%.

Последние новости о войне в Украине

24 декабря российские оккупанты мощно обстреляли Херсон из РСЗО "Град". В результате 10 человек погибли, а еще 55 – получили ранения. Многие находятся в тяжелом состоянии. К вечеру россияне возобновили обстрелы, в городе – новые пожары

ВСУ ликвидировали на войне 2 капитана российской армии. В общей сложности враг потерял на войне более 101 тысячи военных.

В ОК "Юг" заявили, что в ближайшее время Николаевскую область могут полностью деоккупировать.

Такие опросы говорят о том, что виноват в войне против Украины не только Путин. Огромная часть населения России поддерживает его действия и несет ту же ответственность за убийства гражданского населения.