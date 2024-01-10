Миллионы кровных врагов: опросы показали, сколько россиян действительно поддерживают войну

Согласно опросу, который проводил Чикагский университет, примерно 63% россиян поддерживают войну против Украины. Две трети российского народа являются сторонниками путинского режима, выступают за геноцид украинского народа и уничтожение Украины как государства.

Для украинцев не должно быть так называемых "хороших" россиян, ведь страна-агрессор – враг нашего народа на сотни лет. Этом 24 Каналу подчеркнул военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

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"Россияне – наши враги на ближайшие 100 лет, как минимум. Это нужно правильно воспринимать. Нет "хороших" россиян. Если россияне, то они уже для украинцев нехорошие. Это 100 миллионов наших кровных врагов. Мы потеряли сотни тысяч жизней из-за них", – подчеркнул он.

Как отметил Свитан, народ страны-террориста должен быть изолирован от цивилизованного мира с помощью санкций и других механизмов. Тогда внутри России население станет делиться на части. Таким образом, очевидно, развалится так называемая империя.

Результаты опроса: главное

Недавний Национальный центр изучения общественного мнения (NORC) Чикагского университета провел опрос. Участие приняло 1046 взрослых россиян, проживающих как на территории России, так и на временно оккупированных украинских территориях.

Независимый опрос свидетельствует о большой поддержке российского диктатора Владимира Путина, его режима и войны против Украины. Результаты показали, что около 63% россиян поддерживают войну в Украине. 64% респондентов рассматривают так называемую "СВО" как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

Также 67% опрошенных поддерживают внешнюю политику Путина, 58% – внутреннюю, а 66% россиян заявили о намерении поддержать диктатора на предстоящих президентских "выборах" в марте 2024 года. В то же время 56% российских граждан отметили, что военные действия повлияют на их решение во время предстоящих "выборов".

34% обеспокоены перерастанием конфликта в якобы "прямую конфронтацию с НАТО". Среди поклонников так называемой "спецоперации" 19% обосновывают свою поддержку "защитой страны от США и НАТО".

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