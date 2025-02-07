7 февраля, 07:27
Еще 1340 оккупантов, 10 танков и средство ПВО: потери врага на 7 февраля
Украинские защитники заставляют платить оккупантов большую цену за агрессию. Сейчас армия захватчиков потеряла погибшими и ранеными более 845 тысяч человек.
В одном из последних заявлений ОСГВ "Хортица" говорится о том, что Россия понесла больше потерь под Покровском за январь, чем за всю Вторую чеченскую войну. Оккупанты пытаются окружить Покровск с запада и юго-запада, но пока успеха не достигли, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какие потери у российских оккупантов
С 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2025 года армия России потеряла:
- личного состава – около 846650 (+1340) человек;
- танков – 9975 (+10),
- боевых бронированных машин – 20755 (+18),
- артиллерийских систем – 22785 (+32),
- РСЗО – 1271 (+0),
- средств ПВО – 1056 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24301 (+116),
- крылатых ракет – 3054 (+0),
- кораблей /катеров – 28 (+0),
- подлодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 36307 (+96),
- специальной техники – 3738 (+1)
Потери россиян на 7 февраля 2025 года / Фото Генштаб