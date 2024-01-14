Выставили Шойгу и Конашенкова посмешищем: в России показали статистику смертности

Министр обороны России Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Игорь Конашенков часто занижали статистику смертности на войне и нередко врали, что потерь в оккупационной армии будто бы вообще нет. Недавно их мифы опровергли сами россияне.

После полномасштабного вторжения в Украину в России резко поменялась статистика смертности. В 2019 году, еще до пандемии и событий 24 февраля 2022 года, соотношение умерших мужчин к женщинам на территории государства-террориста было совсем другим.

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Как изменилась статистика смертности в России

Федеральная служба государственной статистики России обнародовала информацию о смертности населения за 2022 год. Как выяснилось, в том году по сравнению с 2019-м мужчины в возрасте 20 – 50 лет умирали гораздо чаще женщин. При этом смертность россиянок в 2022 году по сравнению с 2019 особенно не выросла. Более того, в некоторых женских возрастных группах даже снизилась смертность.

Статистика смертности в России за 2022 год / Фото из соцсетей

Росстат сообщил, что всего в 2022 году среди граждан России скончались 350 000 мужчин и 94 000 женщин трудоспособного возраста. Российские СМИ проанализировали статистику и пришли к выводу, что мужчины начали умирать в разы больше женщин из-за развязанной страной-агрессоркой полномасштабной войны против Украины, которую ряд этих медиа скромно назвал "СВО".

В 2022 году смертность больше всего выросла среди мужчин в двух группах: в возрасте 20 – 24 лет и 25 – 29 лет. В Ростовской области мужчины вообще умирали примерно в 4 раза чаще женщин. Так, среди 13 000 умерших в этом регионе 10 700 человек – это мужчины, а остальные 2 500 – женщины. В Южном федеральном округе сложилась такая же ситуация.

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