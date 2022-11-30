За переговоры с Украиной выступает больше россиян: СМИ назвали цифры

В России в очередной раз провели закрытый соцопрос по поддержке войны в Украине. Сообщается, что его заказали в Кремле.

По его результатам выяснилось, что количество поддерживающих войну значительно уменьшилось. Вместо этого все больше россиян выступают за проведение мирных переговоров.

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Сколько россиян хотят продолжения войны

Так, по данным опроса, за переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%, что значительно меньше показателей до объявления "частичной мобилизации". Однако и 25% – это очень много от более чем 140 миллионной нации.

В целом, такие данные совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра", где "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% россиян, а "за" и "скорее, за" продолжение геноцида – 27%.

"Левада-Центр" – единственный крупный независимый социологический центр в России.

При этом еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают лишь 30% россиян. Из-за такого ухудшения данных российские власти планируют ограничить количество открытых опросов на эту тему.

Намерять сейчас можно всякого, лучше этого не делать,

— подчеркнул СМИ источник, близкий к Кремлю.

Что повлияло на изменение мнения

Интересно, что мнение населения России начало меняться лишь после того, как их государство постоянно начало получать поражения в Украине, неприкрыто забирать "диванных воинов" на фронт, а также когда милое "Бавовнятко" все чаще стало играть в их границах.

До этого судьба украинцев им была безразлична. Более того, они неприкрыто призывали к геноциду в Украине.

Более того, по словам директора "Левада-Центра", поддержка войны среди россиян остается высокой, однако у них нет желания участвовать в ней лично. Так что ожидать массовых антивоенных выступлений не стоит.

Также политолог страны-агрессорки Владимир Гельман заявил СМИ, что динамика отношения россиян к войне вряд ли подтолкнет российские власти к переговорам с Украиной, ведь российская сторона не готова идти на уступки. "Да и вообще перспективы переговоров зависят от течения боевых действий, а вовсе не от предпочтений участников опросов", – заявил он.

Так что все, что могут делать украинцы в дальнейшем – верить в победу и всеми способами и силами поддерживать ВСУ.

Как менялась поддержка россиянами войны

В начале полномасштабной войны, по данным политтехнолога Виктора Тарана, 71% россиян испытывали гордость из-за войны с Украиной, а почти три четверти – поддерживали войну против Украины.

В июле по данным закрытого опроса 30% россиян считали, что "боевые действия в Украине" нужно "остановить как можно быстрее", 57% опрошенных желали продолжения войны.

В сентябре, за несколько дней до объявления частичной мобилизации в России, по данным оппозиционера Аббаса Галлямова, 44% опрошенных россиян выступали за продолжение боевых действий и также 44% проголосовали за немедленный переход к переговорам.

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