Friendly fire в действии: сколько своих самолетов сбили российские военные за время войны
Источник:The Insider
Украинские военные уже уничтожили несколько сотен российских самолетов за два года полномасштабного вторжения. Также свои воздушные суда уничтожают и сами россияне.
В издании The Insider отметили, что более десяти воздушных судов враг потерял от так называемого "дружественного огня". А теперь подробнее расскажем о том, какие именно самолеты уничтожили сами оккупанты.
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Зафиксировали по меньшей мере 13 случаев
По данным издания, инцидент, который накануне произошел с вертолетом Ми-24 10 апреля, – по меньшей мере тринадцатый за случай полномасштабного вторжения. Обратили внимание, что более половины случаев произошла в этом году – с начала 2024 года. Подробнее о результатах так называемого "дружественного огня":
- 4 многоцелевых истребителя Су-35,
- 3 истребителя-бомбардировщика Су-34,
- 2 самолета ДРЛОиУ А-50У,
- 1 многоцелевой истребитель Су-27,
- 1 десантно-транспортный вертолет Ми-8,
- 1 многоцелевой вертолет Ми-24.
Россияне сбили свои самолеты / Инфографика The Insider
Отмечают также, что после поражения российским военным таки удалось посадить командный пункт Ил-22М11. В то же время пишут, что учитывая фотографии повреждений, этому воздушному судну понадобится долгосрочный ремонт.
Враг несет колоссальные потери
- Обратим внимание на актуальную статистику потерь врага. Ею утром 12 апреля поделились в Генштабе ВСУ. Пройдемся по ней подробнее.
- Так, за минувшие сутки удалось ликвидировать 840 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – 451 730 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также тысячи единиц техники превратили в металлолом. Уничтожили 7146 танк, 13 698 боевых бронированных машин, 11 486 артиллерийских систем, 1042 единиц РСЗО, 755 средств ПВО.
- Также враг не досчитается 347 самолетов, 325 вертолетов, 9161 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2087 крылатых ракет, 26 судов, 1 подводной лодки, 15 339 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1888 единиц специальной техники.
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