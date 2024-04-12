Friendly fire в действии: сколько своих самолетов сбили российские военные за время войны

Украинские военные уже уничтожили несколько сотен российских самолетов за два года полномасштабного вторжения. Также свои воздушные суда уничтожают и сами россияне.

В издании The Insider отметили, что более десяти воздушных судов враг потерял от так называемого "дружественного огня". А теперь подробнее расскажем о том, какие именно самолеты уничтожили сами оккупанты.

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Зафиксировали по меньшей мере 13 случаев

По данным издания, инцидент, который накануне произошел с вертолетом Ми-24 10 апреля, – по меньшей мере тринадцатый за случай полномасштабного вторжения. Обратили внимание, что более половины случаев произошла в этом году – с начала 2024 года. Подробнее о результатах так называемого "дружественного огня":

4 многоцелевых истребителя Су-35,

3 истребителя-бомбардировщика Су-34,

2 самолета ДРЛОиУ А-50У,

1 многоцелевой истребитель Су-27,

1 десантно-транспортный вертолет Ми-8,

1 многоцелевой вертолет Ми-24.



Россияне сбили свои самолеты / Инфографика The Insider

Отмечают также, что после поражения российским военным таки удалось посадить командный пункт Ил-22М11. В то же время пишут, что учитывая фотографии повреждений, этому воздушному судну понадобится долгосрочный ремонт.

Враг несет колоссальные потери

Обратим внимание на актуальную статистику потерь врага. Ею утром 12 апреля поделились в Генштабе ВСУ. Пройдемся по ней подробнее.

Так, за минувшие сутки удалось ликвидировать 840 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – 451 730 бойцов так называемой "второй армии мира".

Также тысячи единиц техники превратили в металлолом. Уничтожили 7146 танк, 13 698 боевых бронированных машин, 11 486 артиллерийских систем, 1042 единиц РСЗО, 755 средств ПВО.

Уничтожили 7146 танк, 13 698 боевых бронированных машин, 11 486 артиллерийских систем, 1042 единиц РСЗО, 755 средств ПВО. Также враг не досчитается 347 самолетов, 325 вертолетов, 9161 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2087 крылатых ракет, 26 судов, 1 подводной лодки, 15 339 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1888 единиц специальной техники.

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