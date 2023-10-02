Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Для войны против Украины Россия создала ряд новых военных формирований, среди которых, например, третий военный корпус. Некоторые формирования пришлось просто во время войны восстанавливать с нуля, ведь они полностью были уничтожены в Украине.

Так, во время боев на южных окрестностях Бахмута Силы обороны Украины полностью разгромили российские 72 мотострелковую, а также 31 и 83 десантно-штурмовые бригады. О том, какие российские бригады были полностью уничтожены во время полномасштабной войны – читайте в материале 24 Канала.

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Тотальный разгром 72 бригады

Весной 2022 года, когда провал российского блицкрига в Украине стал очевидным, россияне начали готовить себе резервы для более длительной войны. Первым новым формированием стал 3 армейский корпус, к которому сначала планировали привлекать добровольцев.

В состав новосозданного корпуса, в частности, вошла 72 мотострелковая бригада. Ее сформировали в Оренбургской области России, а уже в августе 2022 года перебросили на территорию Украины – именно перед Харьковской и Херсонской контрнаступательными операциями.

Первым местом дислокации на российско-украинской войне была оккупированная часть Харьковской области. Там она и потерпела первый свой разгром во время украинского контрнаступления.

После этого 72 бригаду перебросили на Херсонщину, где начали доукомплектовывать уже мобилизованными россиянами. К счастью для них, из Херсона бригада успела сбежать еще до разгрома. Но главные "приключения" новой российской бригады начнутся только в 2023 году – в районе Бахмута.

Именно это подразделение сдерживало украинское контрнаступление в Андреевке, расположенной к югу от Бахмута. Но после встречи с 3 отдельной штурмовой бригадой Вооруженных Сил Украины потерпело тотальный разгром.

В боях за Андреевку украинские военные уничтожили практически всю пехоту 72 российской бригады, начальника разведки и командиров трех батальонов.

В комментарии 24 Каналу заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал, что также удалось захватить в плен около взвода личного состава этой российской бригады, среди которого командир еще одного батальона.

Очень интересно, что история боевого противостояния украинской 3 штурмовой и российской 72 мотострелковой бригад длилась несколько месяцев. Впервые часть российской бригады была уничтожена в боях под Бахмутом еще в течение мая – начале июня 2023 года.

Кроме того, 72 мотострелковая бригада России известна не только противостоянием против украинских войск, но и против вагнеровцев. Именно на ее бездействие ссылался Евгений Пригожин, когда в начале мая 2023 года объяснял необходимость вывода своих наемников из Бахмута.

Главарь российских головорезов заявлял, что подразделения 72 бригады сбежали со своих позиций. В начале июня вагнеровцы взяли в плен командира российской бригады Романа Веневитина и опубликовали видео его допроса. Комбриг на камеру признавался, что приказывал своим бойцам стрелять по вагнеровцам.

После обнародования видео Веневитина уволили с должности. А после вагнеровского плена он заявлял о пытках. Также военный рассказал, что вагнеровцы издевались над бойцами 72 бригады и воровали их военную технику.



Командир 72 бригады России Роман Веневитин в плену вагнеровцев / Скриншот с видео

"Пожарная команда" Путина

В боях за Андреевку и Клещеевку разгром потерпела не только 72 мотострелковая бригада России. Поражение потерпела также 31 отдельная десантно-штурмовая бригада из Ульяновска, которую называют "пожарной командой" Владимира Путина.

Такое прозвище бригада получила за свое участие в многочисленных войнах с участием России. Именно ульяновских десантников всегда отправляют "тушить пожары" там, где ситуация складывается не в пользу российских войск.

До войны в Украине 31 десантно-штурмовая бригада России участвовала во Второй чеченской войне, а также в оккупации территории Грузии – Абхазии. Именно военные этой бригады одними из первых зашли на территорию Украины – в форме беркута они принимали участие в захвате парламента Крыма 26 февраля 2014 года.

Уже в августе того же года 31 бригада была переброшена на Донбасс, чтобы, опять же, "тушить пожар", когда украинские войска и добровольческие формирования перехватили инициативу в боях с пророссийскими боевиками. Именно подразделения этой бригады участвовали в боях за Иловайск, закончившиеся расстрелом "зеленого коридора" со стороны российских войск.

В очередной раз российские десантники из 31 бригады одними из первых заходили на территорию Украины уже 24 февраля из Беларуси. Именно на Киевщине ульяновские десантники и потерпели первый свой разгром – во время боев за Гостомель.

Кадры боев за Гостомель: смотрите видео

После разгрома в Киевской области и бегства российских войск с Севера Украины 31 десантно-штурмовую бригаду перебросили под Волноваху Донецкой области. Здесь ульяновские десантники также понесли существенные потери в боях против королевской пехоты 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Но настоящий разгром ожидал "пожарную команду" Путина уже под Бахмутом. В ходе боев за Клещеевку и Андреевку 31-я российская бригада была фактически разгромлена. Только официально подтвержденных поименно погибших – сотни, из которых большая доля офицеров. Среди них и командир бригады Андрей Кондрашкин.



Ликвидированный в Украине российский комбриг Андрей Кондрашкин / Фото из российских СМИ

Еще одна российская десантно-штурмовая бригада, уничтоженная в боях на южных окрестностях Бахмута – 83-я из города Уссурийска. Ее путь успешной ликвидации начался еще в начале полномасштабного вторжения. Только за 28 марта 2022 года в России похоронили 200 ликвидированных бойцов этой бригады.

А уже через 4 дня в России простились с заместителем командира 83 десантно-штурмовой бригады Виталием Слабцовым. Местом первой массовой ликвидации усурийских десантников стала Киевская область. Именно эта бригада дислоцировалась в Буче и причастна к многочисленным зверствам российской армии.

Слабцов не стал последним заместителем командира 83 бригады, успешно ликвидированным в Украине. Уже в октябре 2022 года его судьбу повторил его же преемник Олег Ташматов.

Новый разгром уссурийская десантно-штурмовая бригада потерпела уже в Клещеевке и в окрестностях. По данным командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского, этот разгром был тотальным.

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады. Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий,

– рассказал генерал Сырский после освобождения Андреевки и Клещеевки.

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Абсолютные рекордсмены России

Почетное звание "абсолютных рекордсменов российской армии" совершенно заслуженно можно присвоить 155 бригаде морской пехоты из далекого Владивостока.

По данным американского Института изучения войны, на март 2023 года эта бригада 8 раз была уничтожена и восстановлена фактически с нуля. Только вдумайтесь: 8 раз!

Традиционно для многих российских воинских частей морпехи из Владивостока начали свое участие в полномасштабной войне с Киевской области. В частности, бригада участвовала в боях за Мощун под Киевом.

Уже в Киевской области потери 155 бригады оценивались во многие сотни человек – убитыми и ранеными. К слову, бойцы бригады также причастны к убийствам гражданских в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Еще раз бригада потеряла свой личный состав и боеспособность в ноябре 2022 года в боях под Павловкой Донецкой области. А дальше был Угледар. Только в течение зимы 2022 – 2023 годов бригада несколько раз была разгромлена и вынуждена чуть ли не с нуля восстанавливать свою боеспособность.

На самом деле даже удивительно, как русское командование вообще успевало отвозить тела военных этой бригады во Владивосток, а оттуда привозить новую живую силу. Ведь расстояние из Владивостока до Угледара составляет более 9 тысяч 700 километров.

Один из самых больших разгромов 155 бригады произошел в январе 2023 года. В результате неудачного маневра российского командования украинские военные разгромили огромную колонну российских войск. Кадры с десятками единиц российской техники и сотнями убитых окупантов облетели весь мир.



Разбитая колонна 155 бригады под Угледаром / Кадр из видео 72 ОМБр Черных Запорожцев

Из-за неэффективных тактик командования личный состав 155 бригады морской пехоты уже неоднократно жаловался. Записывали и обращения к Владимиру Путину. Военные жаловались, что вместо попыток оцепления Угледара командование просто посылает бойцов на массовые пехотные штурмы, закончившиеся для бригады катастрофическими потерями.

Похоже, у военно-политического руководства России не так уж плохо с чувством юмора, ведь 17 мая 2023 года Путин наградил 155 бригаду орденом Жукова – в честь кровавого маршала, известного тем, что он вовсе не брезговал потерями тысяч, десятков или даже сотен тысяч солдат для достижения целей.

В Угледаре, к слову, россияне так и не смогли добиться никаких своих целей. Город хоть и уничтожен российской армией, но до сих пор не покорен.

Спасатели Януковича из Севастополя

Дорого для России обходится украинское наступление не только в окрестностях Бахмута. На южном направлении враг также прилагает значительные усилия для того, чтобы остановить продвижение украинских войск. И также несет существенные потери.

В интервью изданию The War Zone, опубликованном 22 сентября, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные на Запорожье полностью разгромили 810 бригаду морской пехоты России. Она входит в черноморский флот и с 1967 года дислоцируется в украинском Севастополе.

Поскольку даже после развала Советского Союза бригада оставалась в украинском Крыму, совсем не удивительно, что ее военные активно участвовали в оккупации полуострова в начале 2014 года. Более того, именно с базы 810 бригады 23 февраля 2014 года Виктор Янукович сбежал на территорию России.

Позже в ходе оккупации Крыма военнослужащие бригады участвовали в блокировании аэродрома Бельбек и захвате аэродрома Кировское. А после 24 февраля 2022 года бригада принимала участие в оккупации материкового Юга Украины. Тогда-то и началась история ее утилизации.

Уже 22 марта 2022 года в ходе боев за Мариуполь украинские военные успешно уничтожили командира 810 бригады Алексея Шарова. Его ликвидировал в городе украинский снайпер.

Ликвидированный в Мариуполе комбриг Алексей Шаров / Фото российских СМИ

Чуть позже в том же году 810 российскую бригаду перебросили на Херсонщину, где она должна была противостоять украинскому контрнаступлению на Херсон. Впрочем, это было безуспешно.

Генеральный штаб ВСУ 12 сентября 2022 года сообщил . К настоящему времени бригада потеряла около 85% своего личного состава. Те, кому удалось выжить, массово отказывались возвращаться в зону боевых действий.

Несколько позже в России объявили частичную мобилизацию, которая в том числе проходила и на территории оккупированного Крыма. Возобновить состав бригады удалось за счет новомобилизованных. Потом морпехи 810 бригады вернулись на фронт российско-украинской войны.

Ровно через год бригаду из Севастополя уже второй раз полностью уничтожили украинские военные. Это неудивительно, ведь 810 бригада пыталась сдерживать украинское наступление в Запорожской области в течение июня – сентября 2023 года.

810 бригада неоднократно несла значительные потери. В прошлом украинские силы уничтожали это подразделение, после чего российские военные его восстанавливали,

– отметили в Институте изучения войны.

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"Груз "200" – мы вместе"

Нумерация этой бригады мотострелковой бригады сразу намекает, что она создана для того, чтобы быть полностью уничтоженной в Украине. Речь идет о 200 мотострелковой бригаде из далекого русского заполярья.

Хотя бригада и входит в северный флот России, но, к несчастью для ее бойцов, ее также постигла судьба участия в войне против Украины. Еще до российско-украинской войны, в 2012 году, минобороны России планировало превратить бригаду в арктическую, которая была бы готова к боевым действиям в условиях Арктики, но взамен она потерпела многочисленные разгромы во время боев в Харьковской области.

Первый серьезный разгром бригады "200" произошел менее чем через неделю после начала полномасштабной войны.

Уже 1 марта 2022 года во время очередной попытки россиян прорваться в Харьков украинские военные уничтожили целую батальонно-тактическую группу , сформированную в пределах 200 бригады, и около 30 единиц вражеской техники.

, сформированную в пределах 200 бригады, и около 30 единиц вражеской техники. В составе русских войск 200 мотострелковая бригада является элитной. Поэтому ей часто достается лучшая и самая современная техника.

Впрочем, в сентябре 2022 года это сыграло злую шутку с Кремлем. Российские войска, в том числе и 200 бригада, настолько быстро убегали с Харьковщины, что большую часть техники просто бросили.

Российскому командованию такой "маневр" не очень понравился, так что в конце сентября 200 бригаду бросили снова захватывать Купянск. Как следствие, бригада потерпела разгром и на время потеряла свою боеспособность.

Но Харьковщиной приключения бригады "200" не закончились. После возобновления бригаду отправили сдерживать контрнаступление украинских сил в окрестностях Бахмута. "Арктические" войска стояли на участке между Бахмутом и Соледаром и, за данным Генерального штаба ВСУ, потерпели новый разгром уже в сентябре 2023 года.

Известно о больших потерях личного состава 200 бригады. В городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады,

– сообщил Генштаб 26 сентября.

Уничтожены Кремлем, чтобы скрыть зверства Бучи

Еще одним российским подразделением, которое начинало свое участие в полномасштабном вторжении в Украину, была 64 мотострелковая бригада из Хабаровского края. Военные этой бригады оккупировали село Андреевку Бучанского района. За месяц оккупации маленькой деревни россияне убили здесь 17 гражданских украинцев. Многих других пытали и издевались над ними.

После освобождения села здесь находили тела расстрелянных и замученных. В начале села нашли тело убитого с завязанными за спиной руками волонтера украинской организации Красного креста Евгения Пискотина. Многих жертв расстреляли прямо посреди улицы.

Один из военных 64 бригады Даниил Фролкин в августе 2022 года сам признался в многочисленных преступлениях россиян в Андреевке. Военный преступник признался, что расстрелял 46-летнего украинца Руслана Яремчука.

Российский военный преступник Даниил Фролкин / Фото "Следствие.Инфо"

После убийств гражданских и бегства российских войск из Киевской области Владимир Путин 18 апреля наградил 64 бригаду званием "гвардейской". Как отметили в Кремле, "за массовый героизм и отвагу". Похоже, что именно так в России называют акты геноцида.

По заслугам 64 бригада получила всего через несколько месяцев после своих зверств – в июне 2022 года украинские бойцы разгромили российских военных в боях за Изюм Харьковской области. Российские пропагандисты рассказывали, что вместе с этим подразделением было уничтожено еще одно – 38 мотострелковая бригада из Амурской области.

Аналитики американского Института изучения войны тогда допускали, что. Все для того, чтобы руками украинских войск убрать причастных к зверствам в Бучанском районе Киевщины.

В течение лета 2022 года состав бригады восстановили чуть ли не с нуля и сразу же вернули в Харьковскую область – именно под украинское контрнаступление. Как следствие, именно 64 мотострелковая бригада понесла наибольшие потери во время бегства россиян из Харьковщины.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, на 22 сентября 2022 года в боях за Харьковщину российская бригада потеряла более 90% личного состава. Тогда российское командование даже рассматривало вариант полного расформирования бригады, а ее технику начали передавать пограничникам ФСБ.

Впрочем, россияне умеют сражаться исключительно количеством. Так что бригаду таки еще раз восстановили. В настоящее время военные 64 российской бригады находятся под Гуляйполем. К слову, из российского Князе-Волконского, являющегося местом постоянной дислокации бригады, до города в Запорожье расстояние в невероятные 9 тысяч километров.

Продолжение следует...

Конечно, перечисленные российские бригады – не единственные, подвергшиеся серьезному разгрому во время боев в Украине. Кроме регулярных войск России, многочисленные потери также несла ЧВК "Вагнера" в ходе боев за Бахмут, а в начале полномасштабного вторжения из-за колоссальных потерь оккупанты мобилизовали чуть ли не все население оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

По данным Генерального штаба, на конец сентября 2023 года Силы обороны Украины ликвидировали уже почти 280 тысяч российских оккупантов. Если перечислить – это около 45 бригад, личный состав которых был уничтожен на 100%. Или же 7 уничтоженных общевойсковых армий.

При этом Кремль не покидает усилия, чтобы и восстанавливать боеспособность тех подразделений, которые ее уже потеряли, и создавать новые военные формирования. Примером является 25 общевойсковая армия, которую сейчас формируют в России, а отдельные ее подразделения уже перебросили на Лиманско – Купянское направление.

Этот факт свидетельствует о том, что Россия не собирается ни считаться с огромными потерями в Украине, ни отказаться от безумной идеи захватить наше государство. Для этого будут использовать единственный доступный для Кремля метод – достигать своих целей исключительно благодаря численному преимуществу.