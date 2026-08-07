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7 августа, 06:39
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Обновлено - 06:44, 7 августа

Сколько оккупантов уничтожено за сутки: потери России на 7 августа

Анастасия Колесникова

Украинские военные продолжают наносить успешные удары по оккупантам и их технике. Потери противника неуклонно растут.

Так, июль стал рекордным месяцем по потерям оккупантов в живой силе с начала года. Тогда Силы обороны уничтожили 42 860 российских военнослужащих.

Сколько российских военнослужащих было уничтожено за время войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 августа 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;
  • танков – 12 247 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 098 (+11);
  • артиллерийских систем – 47 522 (+67);
  • РСЗО – 2 008 (+2);
  • средства ПВО – 1550 (+3);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2152 (+14);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 447 855 (+1 589);
  • крылатые ракеты – 5007 (+0);
  • корабли/катера – 34 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 131 068 (+386);
  • специальная техника – 4502 (+6).

Потери России в войне на 7 августа / Фото Генштаб

Как Украина разрушает военный потенциал России?

Ежедневно украинские дроны устраивают "хлопок" на территории агрессора, уничтожая его возможности для ведения войны.

Например, 6 августа был поражен НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославле. На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Накануне загорелся НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе. По предварительной информации, были поражены комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

Наши беспилотники также активно действуют на оккупированных территориях. Так, 6 августа были атакованы два наземных ретранслятора для управления ударными БПЛА в районах Железного Порта Херсонской области и Еленовки в Крыму.

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