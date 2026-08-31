Армия Путина стремительно теряет силы: потери России в войне по состоянию на 31 августа

Врагу не удается добиться значительных успехов на фронте. При этом оккупационные войска ежедневно теряют не менее тысячи солдат.

По данным разведки, за январь – июль 2026 года Россия потеряла примерно 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – погибшие.

Сколько российских военных погибло за время большой войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 488 200 (+1 600) человек;

танков – 12 316 (+5);

боевых бронированных машин – 25 255 (+7);

артиллерийских систем – 48 883 (+50);

РСЗО – 2 079 (+7);

средства ПВО – 1597 (+3);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 2442 (+7);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055);

крылатые ракеты – 5060 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 141 920 (+467);

специальная техника – 4621 (+7).

Потери России в войне по состоянию на 31 августа / Фото Генштаба

Отметим, что российский диктатор настроен продолжать войну против Украины. Для этого ему нужны дополнительные людские ресурсы. По мнению заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, волна новой мобилизации представляется неизбежной.

Кроме того, Кремлю нужен новый призыв, если он планирует расширить войну на страны Европы.

Министр обороны Евгений Хмара напомнил, что у России есть проблемы с пополнением армии из-за больших потерь на фронте. Поэтому Кремль рассматривает новую волну мобилизации.

По словам министра, Россия может дополнительно призвать около 300 тысяч человек в этом году и столько же в следующем.

Сейчас Москва набирает около 30 тысяч человек в месяц, но теряет не менее 36 тысяч. Из-за этого российской армии становится все сложнее пополнять свои силы.