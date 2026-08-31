За даними розвідки, за січень – липень 2026 року Росія втратила приблизно 240 тисяч осіб. Із них щонайменше 140 тисяч – це загиблі.

Скільки російських військових загинуло за час великої війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 31 серпня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 488 200 (+1 600) осіб;

танків – 12 316 (+5);

бойових броньованих машин – 25 255 (+7);

артилерійських систем – 48 883 (+50);

РСЗВ – 2 079 (+7);

засоби ППО – 1 597 (+3);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 2 442 (+7);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055);

крилаті ракети – 5 060 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+467);

спеціальна техніка – 4 621 (+7).

Втрати Росії у війні на 31 серпня / Фото Генштаб

Зауважимо, що російський диктатор налаштований продовжувати війну проти України. Для цього йому потрібні додаткові людські ресурси. На думку заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, хвиля нової мобілізації видається неминучою.

Також Кремль потребує нового призову, якщо планує розширити війну на країни Європи.

Міністр оборони Євген Хмара нагадав, що Росія має проблеми з поповненням армії через великі втрати на фронті. Тому Кремль розглядає нову хвилю мобілізації.

За словами міністра, Росія може додатково призвати близько 300 тисяч людей цього року і ще стільки ж наступного.

Нині Москва набирає близько 30 тисяч людей на місяць, але втрачає щонайменше 36 тисяч. Через це російській армії дедалі складніше поповнювати свої сили.