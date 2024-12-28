Сколько сейчас российских оккупантов в Украине: в ГУР поразили цифрой

Россияне продолжают наступать быстрыми темпами на Востоке. Стало известно, сколько личного состава враг привлек к оккупации Украины.

Россия ведет наступательные действия почти на всей линии фронта. В частности, противник активизировался и на Херсонщине, передает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя ГУР Андрея Юсова телеканалу "Новини.LIVE".

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Сколько захватчиков в Украине

По словам Юсова, сейчас на временно оккупированных территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных.

Потери у оккупантов колоссальные, и в дальнейшем они будут только расти. В то же время количество захватчиков на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.

Обратите внимание! Потери россиян с начала вторжения превысили 784 тысяч человек.

Также в том интервью Юсов предупредил о высокой угрозе ракетных ударов. Он уточнил, что страна-агрессор имеет более 1400 ракет в своем арсенале. К тому же враг продолжает ежемесячно изготавливать около 150 новых.