Гребут даже с Дальнего Востока: в России массовые аресты из-за отказа воевать

В России начали демонстративно задерживать мобилизованных, отказывающихся воевать в Украине. Это показательная акция устрашения, которая демонстрирует глупость российских властей.

Об этом 24 каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, вряд ли показательное задержание мобилизованных даст какие-либо результаты.

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Ведь сейчас российские мужчины принимают совсем другие решения.

Отказ воевать, когда тебя уже мобилизовали – это крайняя степень. Люди могли уехать или выйти на протесты раньше. Однако отказ ехать на войну после мобилизации – это уже какие-то начальные формы протеста,

– отметила Романова.

Она добавила, что такие процессы будут усиливаться с каждым днем.

"Лучше отсидеть, потому что есть шанс остаться живым"

В сентябре Владимир Путин подписал указ об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, за отказ участвовать в боевых действиях грозит лишение свободы сроком от 2 до 3 лет.

По словам Романовой, люди считают, что лучше попасть в автозак, чем туда, где страшно и где убивают.

Хоть и 10 лет отсидеть – все равно есть шанс остаться в живых. Тем более очевидно, что 10 лет этот режим не просуществует. И когда закончится война – а мы убеждены, что она закончится победой Украины – тогда все будет иначе,

– подчеркнула российская журналистка.

Российские заключенные не хотят идти на войну

Как сообщила основательница движения "Русь сидящая", ее организация получает письма от российских заключенных. Заключенные начинают выражать свою позицию по поводу участия в войне в Украине.

"Я не пошел в ЧВК "Вагнера", не пойду по мобилизации. Лучше снова в тюрьму, чем убивать тех, кто защищает свой дом и свою землю", – процитировала одно из писем Романова.

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Она добавила, что таких писем не было в начале войны или летом. Они начали поступать только сейчас.

В этом нет лишних слов, лишнего пафоса. Заключенные начинают так думать и писать, подписываясь своим именем. Да, очень часто людьми двигает страх смерти. Однако, несмотря на все путинские угрозы и аресты, пробиваются другие нотки,

– сказала журналистка.

ЧВК "Вагнера" ​​добралась до Дальнего Востока

Тем временем Евгений Пригожин продолжает вербовать людей в российских тюрьмах. По словам Романовой, она получила письмо от матери заключенного с Дальнего Востока.

Женщина там ссорится с начальством учреждения, чтобы ее сына не забирали на войну. Она пишет, что начальство тюрьмы в шоке, что приехали забирать людей. То есть вагнеровцы пришли на Дальний Восток в эти выходные,

– сообщила журналистка.

Пригожин с июля завербовал 35 тысяч заключенных

По данным движения "Русь сидящая", с июля вагнеровцы завербовали в российских тюрьмах 35 тысяч заключенных . Учредительница движения добавила, что эти данные косвенно подтверждает и российская Федеральная служба исполнения наказаний.

По официальным данным, сейчас в тюрьмах сидит на 23 тысячи меньше людей , чем до начала войны.

"Если 35 тысяч завербовали, из них 23 тысячи подтверждают официально, то это означает, что еще примерно есть 12 тысяч завербованных в запасе, которые еще не были на войне", – рассказала Романова.

У России есть еще большой ресурс для вербовки на войну

Как отметила оппозиционная журналистка, в России еще есть большое количество людей в местах лишения свободы, которые могут стать целями ЧВК "Вагнера". В частности, вагнеровцы только начали ездить на Сибирь, Урал и Дальний Восток.

В целом же, по словам Романовой, в России сейчас насчитывается около полумиллиона заключенных.

8% из них – женщины.

100 тысяч – это уже совсем пожилые люди и инвалиды.

Среди других, как отметила журналистка, вагнеровцы могут набирать людей на войну в Украине.

Заключенные женщины просятся в ЧВК "Вагнера"

Романова рассказала, что есть удивительные случаи, когда на войну рвутся заключенные женщины. В частности, одна из женщин написала движению "Русь сидящая" письмо с просьбой помочь ей устроиться в ЧВК "Вагнера".

Меня поражает, что находятся добровольцы. Я понимаю, что хочется вырваться из тюрьмы. Но война – не самое лучшее место, куда можно вырваться. Тем более для женщины,

– отметила журналистка.

В России официально будут мобилизовать заключенных

Она добавила, что существует вероятность, что в российских колониях людей будут вербовать не только вагнеровцы. Заключенных может мобилизовать и государство. Ведь недавно в России был принят закон о том, что призыву в армию подлежат люди с судимостью, включая действующую.

Это означает, что будут брать людей в лагерях. Интересно, что об этом все время говорил Пригожин, когда приезжал в лагеря. Он говорил: "Если со мной не пойдете – заберут насильно". Он словно знал,

– рассказала Романова.

Она добавила, что, вероятно, заключенных начнут призывать в армию во время ближайшей мобилизации, которую в России ожидают с дня на день.

Стрим Андрея Дрозды и Ольги Романовой: смотрите полное видео

Мобилизация в России: коротко