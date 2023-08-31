СМИ подсчитали, сколько самолетов уничтожили в тылу России, Крыму и Белоруссии после 24 февраля
Источник:"Вёрстка"
Вражеские самолеты в тылу России, Беларуси, а также в аннексированном Крыму абсолютно не находятся в безопасности. Так, журналисты предположили, что украинские спецслужбы и Вооруженные Силы смогли совершить, по меньшей мере, девять атак на авиабазы страны-агрессорки.
Так, на этих аэродромах было уничтожено или повреждено по меньшей мере 24 вражеских самолета. Эти подсчеты ведутся с начала российского вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года.
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Российским самолетам некомфортно в тылу
Журналисты напомнили, что первая атака на российские воздушные суда в тылу произошла во второй день вторжения, а именно 25 февраля 2022 года. Тогда на аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел один транспортный самолет, удар по которому, вероятно, нанесли беспилотником или ракетой "Точка-У".
Сколько самолетов уничтожили и повредили в тылу России, Беларуси и Крыма / Инфографика издания "Верстка"
У аэродромов в России процветает "хлопок": последние атаки на аэродромы
- В России ночью 30 августа жители Псковской области сообщали о громких взрывах на аэродроме "Кресты". Впоследствии стало известно, что повреждения получили 4 грузово-транспортных самолета Ил-76, которые базировались на этом аэродроме.
- До этого оккупанты дважды жаловались об атаке на аэродром "Шайковка", расположенной в Калужской области страны-агрессорки. В результате этого повреждения получил российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем ракет Х-101 и Х-555.
- Кроме этого, под "раздачей" оказалось и аэродром "Сольцы" России. Там полностью сгорел после атаки стратегический бомбардировщик Ту-22М3.