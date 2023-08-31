СМИ подсчитали, сколько самолетов уничтожили в тылу России, Крыму и Белоруссии после 24 февраля

Вражеские самолеты в тылу России, Беларуси, а также в аннексированном Крыму абсолютно не находятся в безопасности. Так, журналисты предположили, что украинские спецслужбы и Вооруженные Силы смогли совершить, по меньшей мере, девять атак на авиабазы страны-агрессорки.

Так, на этих аэродромах было уничтожено или повреждено по меньшей мере 24 вражеских самолета. Эти подсчеты ведутся с начала российского вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года.

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Российским самолетам некомфортно в тылу

Журналисты напомнили, что первая атака на российские воздушные суда в тылу произошла во второй день вторжения, а именно 25 февраля 2022 года. Тогда на аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел один транспортный самолет, удар по которому, вероятно, нанесли беспилотником или ракетой "Точка-У".

В издании отметили, что самая успешная и масштабная атака на российскую авиацию произошла 9 августа 2022 года в аэродроме "Саки" в Крыму. В результате этой атаки Россия потеряла четыре истребителя Су-30СМ и семь бомбардировщиков Су-24М.

Уже через четыре месяца, а именно 5 декабря 2022 года, неизвестные БПЛА атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях. Там повреждения получили три самолета, в частности, два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3.



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Следующая атака произошла 28 февраля 2023, целью которой стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на военном аэродроме Мачулищи под белорусской столицей – Минском. Да, судно пытались взорвать с помощью квадрокоптеров, однако оно получило лишь повреждение.

Наконец, в начале мая 2023 года дроны повредили транспортный самолет Ан-124. Это произошло во время атаки аэродрома в населенном пункте Сеща в Брянской области.

Богатый "хлопком" в тылах авиации России стал август 2023 года. Ведь только через месяц удары нанесли по аэродромам в Новгородской, Калужской и Псковской областях. В результате этого были уничтожены два бомбардировщика Ту-22М, повреждены четыре транспортных Ил-76 и еще один неназванный самолет.

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