Статистика сбивания улучшилась: Генштаб о "Шахедах", запущенных за прошедшие сутки
Источник:Генштаб ВСУ
Россия каждый вечер запускает дроны-камикадзе по Украине, иногда они летают всю ночь, ослабляя нашу ПВО. Но наши мужественные защитники не только не сдаются, но и улучшают свои навыки.
Утром 2 декабря в Генштабе сообщили, сколько "Шахедов" удалось уничтожить. Ранее говорилось, что в ночь на 1 декабря россияне запустили 25 дронов-камикадзе и 2 ракеты.
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Сколько российского оружия приземлила ПВО
За прошедшие сутки Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 18 ударных БПЛА,
– говорится в сообщении.
Били традиционно с крымского мыса Чауда и из Приморско-Ахтарска, ракеты запускали из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
Что с ракетами у россиян
- Юрий Игнат прокомментировал, почему оккупанты до сих пор не бьют ракетами по Украине, предпочитая "Шахеды". По мнению спикера, пока их запасов недостаточно – в прошлом году было вдвое больше. "Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блэкаута", – сказал он.
- Враг сосредоточился на дроновых атаках. Россияне совершенствуют "Шахеды" – об этом свидетельствует найденная сим-карта в остатках беспилотника. Пока не понятно, для чего именно используют симки в БПЛА, возможно, это как-то обнаруживает ПВО и позволяет маневрировать.