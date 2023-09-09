Россия будет выпускать до 2 миллионов снарядов в год: достаточно ли этого для ведения войны

Россия может увеличить производство артиллерии в ближайшие несколько лет до 2 миллионов снарядов в год. Это примерно вдвое превышает некоторые предыдущие ожидания Запада, однако до сих пор далеко не отвечает потребностям Москвы в войне против Украины.

Об этом на условиях анонимности заявил один из западных чиновников. По его оценкам, в прошлом году Россия выпустила по Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

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России все равно не будет хватать снарядов

По словам чиновника, увеличение производства до 2 миллионов снарядов в год все равно не отвечает потребностям России в войне против Украины.

Вот в какой сложной ситуации они оказались. Если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, а сейчас находитесь в эпицентре боевых действий и можете производить только 1 – 2 миллиона снарядов в год, я не думаю, что это очень сильная позиция.

– объяснил чиновник.

Он добавил, что другие российские инвестиции в оборонный сектор могут позволить Москве производить около 200 танков в год, что вдвое превышает некоторые предварительные оценки Запада. Однако и это далеко не то, что нужно стране-агрессору после тяжелых потерь в Украине.

"Когда вы потеряли 2000 танков, вам понадобится десятилетие, чтобы вернуться к тому, с чего вы начинали", – заметил собеседник, добавив, что Россия также потеряла 4000 боевых бронированных машин, более 100 самолетов и понесла около 270 тысяч потерь личного состава.

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Кремль вынужден находить сомнительных партнеров

В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что производство оружия и его поставки на линию фронта в Украине будут иметь решающее значение для успеха так называемой "специальной военной операции".

В июле же Шойгу посетил Северную Корею. Белый дом заявил, что Россия надеется на помощь Пхеньяна в пополнении своих запасов оружия, ведь переговоры о поставках оружия между странами активно продвигаются.

Западный чиновник отметил, что эти переговоры, вероятно, направлены на получение артиллерии и демонстрируют отчаяние Москвы в Украине.

Она вынуждена идти к этим сомнительным партнерам, чтобы поддержать свое катастрофическое вторжение в Украину. И это будет стоить целое состояние, потому что Северная Корея выжмет многое,

– заявил чиновник.

По его словам, российская экономика сама находится под напряжением, поскольку Москва перенаправляет ресурсы в Украину, увеличивая расходы на оборону и сокращая расходы на все остальное.

"Это приводит к риску социальных беспорядков на нестабильном политическом фоне", – отметил собеседник.

С начала российского вторжения в прошлом году правительство США предоставило Украине оружие и другую военную помощь на сумму более 43 миллиарда долларов.