Снимает скальпы с техники оккупантов: сколько стоит снаряд Excalibur

Украинские военные в войне с российскими оккупационными силами используют высокоточные снаряды Excalibur. Благодаря разрешению на экспорт Excalibur в Испанию, стала известна цена снаряда.

Агентство по оборонному сотрудничеству США (DSCA) опубликовало разрешение на экспорт в Испанию высокоточных снарядов M982A1 Excalibur. Разрешение содержит информацию о стоимости контракта и количестве боеприпасов.

Смотрите также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

Какая экспортная стоимость Excalibur

Стоимость контракта и количество снарядов позволяет оценить экспортную цену Excalibur по состоянию на лето 2023 года.

Согласно отчету, Испания может закупить 271 снаряд Excalibur по ориентировочному ценнику в 48,2 миллиона долларов. В контракт также входит портативная система управления огнем, которая необходима для закладки координат целей в память снаряда, другое сопутствующее оборудование, заряды, обучение, запасные части, логистика и т.д.

Таким образом, экспортная стоимость одного M982A1 Excalibur составляет 177,86 тысяч долларов.

Цена на Excalibur зависит от объема заказа

. Индекс M982A1 означает серийную версию боеприпаса, который имеет устойчивую к помехам систему спутникового наведения.

Аналитики обратили внимание на то, что стоимость снарядов Excalibur зависит от объема заказа. В частности, в отчете DSCA отмечено, что первоначально Испания хотела заказать 118 снарядов, ориентировочная цена которых составляла бы 21,87 миллиона долларов.

То есть при закупке меньшей партии цена Excalibur может быть выше и составит 185,3 тысяч долларов за единицу.

Эксперты констатируют, что стоимость Excalibur вполне объективна. Дело в том, что Excalibur способен поражать цели первым выстрелом на дальности до 36 – 48 километров в зависимости от артиллерийской системы.

"В условиях контрбатарейной борьбы найти лучшее средство для поражения важных целей противника, включая его артиллерию, довольно трудно", – говорится в сообщении.

Как украинские военные используют Excalibur

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в апреле 2023 года показал работу Excalibur. Он опубликовал видео с нашими воинами, поделившимися впечатлениями от использования снарядов Excalibur.

Военные утверждают, что Excalibur позволяет с высокой точностью уничтожать технику и живую силу противника. Благодаря Excalibur украинские воины уничтожили вражеский танк Т-72.

В марте 2023 года украинские военные опубликовали видео, как сумели благодаря Excalibur уничтожить российский зенитный комплекс "Оса-АКМ". Также Excalibur уничтожил российский ЗРК 9А331МДТ "Тор-М2ДТ".

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что 4 – 5 снарядов Excalibur могут уничтожить взводный опорный пункт.

. Excalibur при весе 48 килограммов имеет боевую часть в 22 килограмма. Для поражения целей он использует инерциальную и спутниковую навигацию, которая гарантирует паспортную погрешность до 4 метров от точки прицеливания.