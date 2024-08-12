Не 28: в DeepState сказали, сколько населенных пунктов Курской области, которые не контролирует Россия

По данным аналитиков DeepState по состоянию на 12 августа украинские военные могут контролировать уже примерно 44 населенных пункта в Курской области России.

Данные аналитический проект DeepState звучал после того, как российский президент Путин заслушал сегодня доклад главы Курской области, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов региона.

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Так, по данным DeepState, "ориентировочно 44 населенных пункта удалось освободить и еще в 10 статус неизвестен".

"Оценка крайне консервативная. Сейчас почти никто не знает реального числа, но есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль был не наш. Поэтому оценка и консервативная", – отметили аналитики.

Что происходит в России

. Официально информацию о контроле над населенными пунктами российского региона Украина не подтверждала. Зато в России признали, что войска России не контролируют 28 населенных пунктов региона.

Временный губернатор Курской области также заявил, что ситуация в регионе сложная. По его словам, неизвестна судьба около 2 тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем украинцев. Заметим, что по сообщениям в телеграмм-каналах, очевидцы рассказывают, что с жителями все в порядке.

Кроме того, сегодня отчитывался о ситуации в регионе и временный губернатор Белгородской области. Он отметил, что ситуация ухудшилась, обстрелов стало больше. Около 50 – 70% жителей Шмякино покинули свои дома, ситуация напряженная.