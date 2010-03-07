Бюджеты 3 лет войны: как Украина распорядилась триллионами гривен через Prozorro – анализ

Война меняет все – людей, города, страны. Она перекраивает приоритеты, заставляет переосмысливать ценности, ломает и одновременно дисциплинирует, диктует новые правила выживания. Война меняет наше отношение к оружию и насилию, к потерям и разлукам. И, самое важное, она меняет государство: как ведут себя чиновники, куда идут деньги, что считается критически необходимым, а что откладывается на потом.

В последние недели журналисты 24 Канала в рамках проекта "Бюджеты войны" к третьей годовщине полномасштабного вторжения исследовали, что для нас стало жизненно важным и куда государство направляло миллиарды гривен. В десяти материалах мы рассказывали о дронах, генераторах, укрытиях, старлинках, дорогах и даже захоронениях военных – вещах, что в мирное время были бы лишь частью бюджетных росписей, а теперь стали вопросом выживания.

Мы внимательно анализировали, как страна тратила средства в течение этих трех военных лет. И теперь пришло время подвести итоги – посмотреть на цифры без эмоций, но с пониманием их веса, и увидеть всю картину в целом.

Prozorro – экономический барометр страны

За период с 24 февраля 2022 года до 24 февраля 2025 года Украина объявила более 10 миллионов тендеров на платформе Prozorro, а текущая сумма договоров за это время достигла почти 2,8 триллиона гривен. Если рассматривать динамику по годам, то видно, что после обвала в 2022 году (485,6 миллиарда гривен) система быстро адаптировалась: в 2023-м рывок до 872,9 миллиарда, а 2024-й стал абсолютным рекордсменом с 1,39 триллиона – больше, чем когда-либо за всю историю Prozorro.

Это столько, сколько за 2017-2019 вместе взятые. Хотя и не стоит забывать об инфляции. 2025-й даже в свои первые месяцы уже показывает, что темпы сохранятся: 162,4 миллиарда гривен за неполные два месяца.

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Платформу Prozorro можно смело назвать экономическим барометром страны: куда идут деньги, там и самые большие вызовы. Тройка лидеров по количеству тендеров показывает, что самым главным для государства за этот период было: строительство, питание и ремонт.

Больше всего закупок касалось конструкций и материалов – более 1,3 миллиона тендеров. Это бетон, металл, изоляция – все, что нужно для восстановления разрушенного, укрепления оборонных позиций и построения новых объектов. Второе место – продукты питания, почти 900 тысяч закупок. Это еда для военных, больниц, школ, социальных учреждений – базовая потребность, которую война только обострила. Третья позиция – ремонт и техническое обслуживание. Более 700 тысяч тендеров на починку техники, зданий, дорог, коммунальных сетей – без этого страна просто не смогла бы функционировать.

Большой объем закупок пришелся на мебель и технику – казалось бы, не первоочередная вещь, но на самом деле это оборудование для больниц, воинских частей, пунктов несокрушимости. Медицина тоже среди приоритетов: сотни тысяч тендеров на лекарства, аппараты, средства реанимации. Есть в этом списке и, конечно, строительные работы – не просто материалы, а полноценное возведение и восстановление разрушенного. В общем даже в войне Украина на зло врагу остается полноценным государством: ремонтирует, кормит, лечит и старается обеспечить армию всем необходимым.

А вот суммируя данные именно из серии материалов "Бюджеты войны", то вырисовывается такая картина с расходами в течение трех лет через Prozorro:

строительство – 424,2 миллиарда гривен;

генераторы – 12,5 миллиарда гривен;

укрытия – 12,5 миллиарда гривен;

дроны – 11,6 миллиарда гривен;

камеры – 3,8 миллиарда гривен;

захоронения – 428,7 миллиона гривен;

протезы – 826,2 миллиона гривен;

пандусы – 826,2 миллиона гривен;

старлинки – 157,9 миллиона гривен;

аптечки – 163,6 миллиона гривен;

турникеты – 114,9 миллиона гривен.

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Какова ситуация по регионам с закупками

За три года полномасштабного вторжения через Prozorro Украина потратила сотни миллиардов гривен на критически важные закупки, и распределение этих средств по регионам показывает реальную картину войны.

Наибольшие расходы пришлись на Киев – 1,03 триллиона гривен. Это не только следствие того, что столица является административным и экономическим центром страны. Киев занимается активным восстановлением, обеспечением государственных органов и оборонными закупками. Значительные суммы освоили, кроме того, Киевская область (220,4 миллиарда гривен) и Днепропетровщина (177,2 миллиарда гривен).

Также стоит выделить Львовскую (130,4 миллиарда гривен) и Харьковскую (107,1 миллиарда гривен) области. Львов стал важным гуманитарным и военным центром, приняв большое количество переселенцев и предприятий, тогда как Харьковщина – один из регионов, который наиболее пострадал от боевых действий и нуждается в восстановлении. Вместе с тем Одесская область с затратами в 93,4 миллиарда гривен занимает одно из первых мест в этом рейтинге.

В противовес этим регионам, меньше всего государственных закупок произошло в Луганской области (2,4 миллиарда гривен) и Херсонской (14,3 миллиарда гривен) – двух областях, которые находились под частичной или почти полной оккупацией, а потому не могли полноценно функционировать в финансовой системе страны. В целом же расходы по регионам четко показывают, где война нанесла наибольшие потери, где продолжается восстановление, а где сосредоточены стратегические оборонные и гуманитарные ресурсы.

Как ни странно, почти во всех категориях, которые мы анализировали (дроны, генераторы, укрытия, аптечки), лидеры оставались неизменными: Киев, Киевская, Харьковская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области. Однако иногда случались и неожиданные открытия. Например, Запорожье и Ровненская область потратили на терминалы Starlink, по нашим данным, 11 и 10 миллионов гривен соответственно. Это больше, чем суммы аналогичных закупок во Львовской, Харьковской и Одесской областях.

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Приятно удивила и Полтавщина в контексте безбарьерности. Этот регион выделил на пандусы 150 миллионов гривен, что превышает расходы на эту категорию, даже в таких крупных областях, как Харьковская, Одесская, Львовская или Киевская.

Не менее интересная ситуация с турникетами. Хмельницкая область потратила на них 6,5 миллиона гривен, заняв третье место в рейтинге расходов после столицы и Львовщины. Это показывает, что приоритеты различных регионов могут существенно отличаться, и это важно показывать, чтобы понимать, какую роль каждый из регионов играет в этой войне.

Проблемы, скандалы и коррупционные кейсы

В каждой из публикаций проекта "Бюджеты войны" мы не только рассказывали с цифрами, на что государство тратит средства, а также акцентировали на проблемах, которые существуют в различных отраслях жизни страны. Для этого общались с чиновниками, бизнесменами, волонтерами, исследовали другие публикации в медиа на эту тему.

Одним из лучших, по мнению редакции, вышел материал о закупке Украиной камер видеонаблюдения. Профильный заместитель главы МВД дал эксклюзивный комментарий по этому вопросу, в котором рассказал о ситуации с камерами по состоянию на сейчас и планах ведомства на ближайшую перспективу. Не обошлось в интервью и без острых вопросов о том, уделяет ли государство должное внимание цифровой безопасности, не превратится ли Украина в Россию или Китай, наращивая систему видеонаблюдения.

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Почти в каждом из текстов говорилось о проблемах с тендерными закупками и конкуренцией.

Статистика подтверждает: после 24 февраля 2022 года существенно возросла доля неконкурентных закупок. Заказчики все чаще выбирают прямые контракты вместо открытых торгов, поскольку это позволяет быстрее получить необходимые товары или услуги и уменьшает административную нагрузку. Однако такая практика несет высокие коррупционные риски – без прозрачного соревнования между поставщиками цены могут завышаться, а качество продукции оставаться без надлежащего контроля.

К тому же даже в конкурентных лотах конкуренция остается слабой.

Еще до полномасштабного вторжения среднее количество участников в открытых торгах не дотягивало даже до двух. После 24 февраля 2022 года этот показатель обвалился еще больше. Только в 2024 году ситуация несколько стабилизировалась, однако этот прогресс является относительным, ведь доля неконкурентных процедур все еще остается высокой.

К украинским чиновникам всегда возникало много вопросов относительно приоритетов в бюджетных расходах. Это особенно заметно в контексте финансирования строительства за три года войны, о чем у нас есть отдельный материал. Действительно, значительную часть средств направляли на восстановление разрушенных зданий, возведение фортификаций и укреплений. В то же время немало ресурсов потратили на дороги в глубоком тылу, что вызвало дискуссии о целесообразности таких решений.

Несмотря на различные взгляды на второстепенные расходы, общественный консенсус остается неизменным: сначала – армия, потом – все остальное.

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Когда мы говорили о протезах, пандусах или захоронениях военных, невозможно было обойти более глубокие общественные проблемы. К сожалению, до сих пор случаются ситуации, когда ветераны сталкиваются с равнодушием или даже неуважением, особенно в случаях, когда им отказывают в безбарьерности. Так же не все осознают важность достойного чествования павших – определенная часть общества, кажется, что просто не готова к должному отношению к тем, кто отдал жизнь за страну.

Эти истории выходят за пределы государственной политики: они, скорее, о социальных недостатках, которые требуют изменений не на уровне законов или постановлений, а на уровне сознания и культуры. И это уже задача не чиновников в кабинетах, а всех нас как общества.

Редакция 24 Канала искренне надеется, что вам было интересно читать материалы из серии "Бюджеты войны". Каждая из публикаций требовала часов анализа тендерных закупок с помощью инструмента BI.Prozorro, а также общения с экспертами в той или иной отрасли. Обещаем продолжать следить за государственными расходами, оценивать коррупционные риски и освещать общественно важные вопросы. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самого главного!