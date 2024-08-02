Изменился ли уровень доверия к Зеленскому: что показали результаты соцопроса

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев значительно вырос после начала полномасштабного вторжения России. Такие результаты показал опрос Национального демократического института.

По словам социологов, украинцы также продолжают придерживаться мнения, что выборы нужно проводить после окончания войны. Заметим, что больше всего жители Украины доверяют ВСУ.

Смотрите также Готовятся к затяжным боям: опросы показали, сколько жителей России поддерживают войну

Какая поддержка у Зеленского

Результаты опроса свидетельствуют, что украинцы продолжают поддерживать Зеленского и правительство.

Социологи рассказали, что президенту Украины доверяет почти половина граждан Украины, а именно – 45% опрошенных. Заметим, что это значительно выше показатель чем тот, что был у Зеленского до начала полномасштабного вторжения. Тогда доверие к президенту составляло всего 18%.

По выборам, что сейчас отложены из-за войны, и продолжения военного положения респонденты/ки, похоже, принимают продление полномочий избранных должностных лиц: 72% заявляют, что выборы должны состояться только после окончания войны,

– говорится в сообщении.

В то же время наибольшую поддержку среди граждан Украины продолжают удерживать Вооруженные Силы Украины. Им доверяет 91% украинцев. Социолога отмечают, что ни один из опрашиваемых не заявил о недоверии к военным.