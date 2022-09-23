В Минобороны рассказали, сколько защитников сейчас обороняют Украину

С начала полномасштабного наступления все силовые и оборонные ведомства Украины работают для сохранения нашего государства. В Министерстве обороны Украины назвали количество людей, которые сейчас мобилизованы.

В одном из своих интервью заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила количество мобилизованных украинских граждан.

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Сколько украинцев сейчас мобилизовано

По словам Маляр, взято на военную службу до миллиона человек. Однако стоит понимать, что это не только армейцы Вооруженных Сил Украины, а служащие других оборонных ведомств.

Я могу сказать, что публично озвучивалось. До миллиона человек насчитывают силы безопасности и обороны. Это не только ВСУ, но и Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба. Это огромное количество людей,

– заявила Анна Маляр.

Напомним, заместитель министра обороны недавно объясняла, почему бывают задержки в выплатах "боевых" военным. Она сообщила, что Минобороны вовремя перечисляет средства, однако все равно по определенным причинам случаются задержки.

Взятие женщин на воинский учет: последние новости

Скоро в украинском законодательстве могут измениться отдельные положения относительно военной службы гражданок нашего государства. Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 6482 о добровольном воинском учете женщин.

В этом законопроекте говорится о том, что с 1 октября женщины определенных профессий по собственному желанию могут встать на воинский учет. Стоит отметить, что ограничений по выезду за границу для женщин-защитниц не предусмотрено.

Анна Маляр отмечала, что у государства пока нет острой потребности увеличивать количество женщин в рядах Вооруженных Сил Украины. Однако остается потребность в медиках, специалистах по радиотехнике и поварах. Важно, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с согласия.

Частичная мобилизация в россии

Если украинские резервисты охотно идут на службу защищать наше государство, в россии все наоборот. План путина отправить в Украину 300 тысяч военных вызвал возмущение у жителей государства-агрессора.

В Институте по изучению войны рассказали о "народном гневе" и панике, которая началась на территории россии из-за объявления частичной мобилизации. В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тольятти и Забайкальском крае неизвестные даже подожгли несколько военных пунктов и зданий местных администраций.

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