Сколько украинцев могут еще мобилизовать во время военного положения

В украинских Вооруженных Силах сейчас нет проблемы с нехваткой людей. Однако в армию могут мобилизовать еще 500 тысяч человек.

Об этом рассказал глава оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук. Он сказал, что прежде всего нужно для войска.

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"У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это будет необходимо. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, так это больше тяжелого вооружения", – сказал Ковальчук.

Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью

У нас нет обязательной мобилизации для людей с инвалидностью. Если же повестка придет, то следует прийти в военкомат и подтвердить свой статус. Однако человек с инвалидностью может вступать в ряды защитников добровольцем.

Относительно тех, кто имеет третью группу инвалидности, адвокат Иван Либерман отметил, что мобилизация возможна. Поскольку они могут подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду.

"Как показывает практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", - добавил адвокат.

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Военный учет для женщин

С 1 октября в Украине будут брать женщин на военный учет. Это касается только лиц, обладающих определенной специальностью. Юрист адвокатского объединения Uniminds Мария Бутина отметила, что не могут принудительно мобилизовать студенток.

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